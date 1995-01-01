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    Кубок Америки. Аргентина разгромила Боливию и вышла в плей-офф с первого места в группе

    Завершились матчи заключительного 5-го тура группового этапа Кубка Америки.

    Сборная Аргентины разгромила Боливию со счетом 4:1. Дубль оформил нападающий Лионель Месси. Он провел 148-й матч за сборную и побил рекорд Хавьера Маскерано (147).

    В параллельном матче Уругвай с минимальным счетом победил Парагвай (1:0). Единственный гол с пенальти забил Эдинсон Кавани.

    Аргентина заняла первое место в группе А с 10-ю очками и вышла в плей-офф. В 1/4 финала также пробились Уругвай (7), Парагвай (6) и Чили (5).

    Кубок Америки. Группа А. 5-й тур

    Боливия – Аргентина – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гомес, 6; 0:2 – Месси (с пенальти), 33; 0:3 – Месси, 42; 1:3 – Сааведра, 60; 1:4 – Мартинес, 65.

    Уругвай – Парагвай – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кавани (с пенальти), 21.

    Календарь Кубка Америки

    Турнирная таблица Кубка Америки

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    Источник: Бомбардир.ру

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