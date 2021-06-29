Кубок Америки. Аргентина разгромила Боливию и вышла в плей-офф с первого места в группе

Завершились матчи заключительного 5-го тура группового этапа Кубка Америки.

Сборная Аргентины разгромила Боливию со счетом 4:1. Дубль оформил нападающий Лионель Месси. Он провел 148-й матч за сборную и побил рекорд Хавьера Маскерано (147).

В параллельном матче Уругвай с минимальным счетом победил Парагвай (1:0). Единственный гол с пенальти забил Эдинсон Кавани.

Аргентина заняла первое место в группе А с 10-ю очками и вышла в плей-офф. В 1/4 финала также пробились Уругвай (7), Парагвай (6) и Чили (5).

Кубок Америки. Группа А. 5-й тур

Боливия – Аргентина – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Гомес, 6; 0:2 – Месси (с пенальти), 33; 0:3 – Месси, 42; 1:3 – Сааведра, 60; 1:4 – Мартинес, 65.

Уругвай – Парагвай – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кавани (с пенальти), 21.

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