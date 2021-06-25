Акинфеев – о звонке Черчесова перед Евро: «Я сказал честно, что у меня приоритет – семья»

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев раскрыл подробности разговора с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в преддверии Евро-2020.

«Станислав Саламович звонил, спрашивал, готов ли я вернуться в сборную. Я сказал честно, что у меня приоритет – семья, больше времени я хочу проводить с ней.

Можно сказать, что раньше я был одинок: у меня всe время были сборы, тренировки, турниры, стресс, нагрузки, нелепые голы, красивые сейвы и всe остальное.

Причина, по которой меня нет в сборной, – мои дети. Хотя они ни в чeм не виноваты. Мы хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, и на этом разговор был прекращен», – рассказал Акинфеев.

Россияне заняли последнее место в группе и вылетели с Евро-2020.

Команда разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).

Акинфеев завершил карьеру в сборной в 2018 году.

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