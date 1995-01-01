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    Акинфеев – о звонке Черчесова перед Евро: «Я сказал честно, что у меня приоритет – семья»

    Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев раскрыл подробности разговора с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в преддверии Евро-2020.

    «Станислав Саламович звонил, спрашивал, готов ли я вернуться в сборную. Я сказал честно, что у меня приоритет – семья, больше времени я хочу проводить с ней.

    Можно сказать, что раньше я был одинок: у меня всe время были сборы, тренировки, турниры, стресс, нагрузки, нелепые голы, красивые сейвы и всe остальное.

    Причина, по которой меня нет в сборной, – мои дети. Хотя они ни в чeм не виноваты. Мы хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, и на этом разговор был прекращен», – рассказал Акинфеев.

    • Россияне заняли последнее место в группе и вылетели с Евро-2020.
    • Команда разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной в 2018 году.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -834

      СуперПАВ9 13 минут назад

      Скажи честно что тебе лень

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18616

      vladimir-7 > СуперПАВ9 7 минут назад

      Не лень, а он послал лысого на ... и он до сих пор в пути

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      R_a_i_n 40 минут назад

      Красиво за семью прятаться. Можно подумать тебя на Марс звали лет на 30. Ты просто устал обсираться. Что ни чемпионат, то плюха позорная.

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