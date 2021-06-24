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    Акинфеев: «Если бы я играл на Евро-2020, было бы то же самое»

    Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев выразил уверенность, что его вызов не помог бы национальной команде лучше выступить на Евро-2020.

    «Сто процентов было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары – были бы такие же голы», – считает Акинфеев.

    • Россияне заняли последнее место в группе и вылетели с Евро.
    • Команда разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной в 2018 году.

    Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

    Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3124

      general.lizyukov 15 минут назад

      Сомнительно. Ты хотя бы защитой умеешь руководить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18612

      vladimir-7 1 час назад

      Игорь, ты всё правильно сделал, что не пошел в сборную, гл. тренер
      не создал команду и не способен был её собрать и тренировать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4398

      solodealer 1 час назад

      БРАВО ГОША!
      Просто повторю свой же пост от 24-го:
      24.06.2021
      17:42
      Всё самое худшее случилось с нашей сборной в 2018-м, когда вся страна, как словно ширнувшись, сошла с ума от радости после попадания мяча в ногу Гоше в серии пендалей с испанцами... Футболисты стали заслуженными, тренера нарядили в медали... А НАДО БЫЛО БИТЬ ТРЕВОГУ! Мы же все видели, что ИГРЫ НЕТ И ЧЕРЧЕСОВ - НЕ ТРЕНЕР! Уже в следующей игре хорваты нас тихо опустили на место возле... Но в пъяном угаре "результата" очень не хотелось смотреть правде в глаза... А УЖ ЯДРЁНЫМ ЧИНУШАМ - ТНМ БОЛЕЕ! Почему Акинфей не поехал на этот Евро "за новыми победами? ДА ОН ЛУЧШЕ ВСЕХ ПОНЯЛ И ЗНАЕТ ИСТИННУЮ ЦЕНУ ТЕМ "УСПЕХАМ" - СЛУЧАЙНОСТЬ! Будь на воротах против датов или Бельгии он... ничего бы не изменилось! Везение не бывает вечным. Ради 2,5 лямов зелени в год Стасик пошёл на всё, чтобы максимально усидеть в этом кресле... Он - такой же тренер, как и Силуанов экономист...

      2
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      Рейтинг: +2370

      Derzkiy1 1 час назад

      Ну не знай, не знай … Толку от тебя на много больше

      3
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