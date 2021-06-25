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Акинфеев: «Если бы я играл на Евро-2020, было бы то же самое»

25 июня 2021, 15:54
8

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев выразил уверенность, что его вызов не помог бы национальной команде лучше выступить на Евро-2020.

«Сто процентов было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары – были бы такие же голы», – считает Акинфеев.

  • Россияне заняли последнее место в группе и вылетели с Евро.
  • Команда разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).
  • Акинфеев завершил карьеру в сборной в 2018 году.

Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Чемпионат Европы Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (8)
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Derzkiy1
1624627680
Ну не знай, не знай … Толку от тебя на много больше
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vladimir-7
1624628500
Игорь, ты всё правильно сделал, что не пошел в сборную, гл. тренер не создал команду и не способен был её собрать и тренировать.
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general.lizyukov
1624632966
Сомнительно. Ты хотя бы защитой умеешь руководить.
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BRO_football
1624642204
Ну я бы так не сказал. Всё-таки много было вратарских ошибок, которые Акинфеев бы точно не совершил.
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Боцман59rus
1624645003
- ты видимо Игорек забыл Алжир, Корею, матчи ЛЧ.... Так что я не сомневаюсь, что с тобой было бы не лучше
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