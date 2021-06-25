Акинфеев: «Если бы я играл на Евро-2020, было бы то же самое»

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев выразил уверенность, что его вызов не помог бы национальной команде лучше выступить на Евро-2020.
«Сто процентов было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары – были бы такие же голы», – считает Акинфеев.
- Россияне заняли последнее место в группе и вылетели с Евро.
- Команда разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).
- Акинфеев завершил карьеру в сборной в 2018 году.
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Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»