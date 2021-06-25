Акинфеев: «Хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в 1/8 финала Евро»

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.

«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.

Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», – сказал Акинфеев.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня.

Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

Встреча пройдет в Глазго на стадионе «​Хэмпден Парк».

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