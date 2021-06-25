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  • Акинфеев: «Хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в 1/8 финала Евро»

Акинфеев: «Хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в 1/8 финала Евро»

25 июня 2021, 16:56
63

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.

«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.

Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», – сказал Акинфеев.

  • Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня.
  • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
  • Встреча пройдет в Глазго на стадионе «​Хэмпден Парк».

Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола»

Акинфеев: «Если бы я играл на Евро-2020, было бы то же самое»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Чемпионат Европы Швеция Украина Акинфеев Игорь
Комментарии (63)
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derrik2000
1624631481
Тоже буду за Украину болеть. Отличная команда! А что касается криков, что, мол, бендеры-козлы, так, не нужно путать спорт и политику. На Украине тоже думаю немало таких, кто спорт и политику не путает, а любит ФУТБОЛ независимо от страны.
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Niko
1624634357
А я за братьев по-любому. Как они с Нидерландами рубились. Да и Шева и как игрок и как тренер очень симпатизирует. Только слабоумные зрители фед каналов могут тут приплетать маразм о футболках, нацизме и прочей политической грязи. За таких не далеких так же стыдно, как и за не далеких в других странах, но к сожалению это тренд...
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shahor
1624635566
Полностью солидарен с Игорем Акинфеевым.P.S.Посмотрел комменты.Очень рад,что одурманенных низкопробной пропагандой в стиле соловьёвых-киселёвых с каждым днём становится всё меньше и меньше.
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black and yellow
1624638280
успехов Украине !!
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deinego77@yandex.ru
1624639037
Украина вышла в плей-офф и похрен как они туда вышли! А наши нет. P.S. Политика для дибилов.
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VVM1964
1624640795
А я буду болеть за хороший футбол и пусть победит достойнейший !
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BRO_football
1624641496
А мне хочется, чтобы Украина прошла как можно дальше, чтобы наши российские политики злились как можно больше! Прям так приятно будет на это смотреть, хоть я даже и не украинец.
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Красногорск_Фан
1624642719
Интересные чебурашки в теме пляшут. А чего не слова за Румын, Немцев и Итальянцев за 2-ю мировую? Где претензии к Французам за 1812? К Швеции за Русско-шведские от 1596 до 1808, где наезды на Поляков за оккупацию Москвы? Тараса Бульбу Украинца Шевченко давно читали про лихие набеги с Украины на другие страны? У всех ко всем есть политические претензии. Англия - Франция -Испания сотнями лет непрерывно воевали. Но тем выше ценность футбола - вне политики. Когда он объединяет людей. Нацистов в России нету? Не смешите. Где заявка в книгу рекордов Туборга за такую уникальность. Думаю Шведы выбьют Украинцев, ели нет - ну респект. Как минимум - надеюсь посмотреть интересный матч. С открытым атакующим футболом и поворотами сюжета.
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BarStep
1624644491
Почитал тут в низу.. Ха, ржунемогу.. Хохлы (это не украинцы, это особенная стать - им насрать на всех, включая своих хозяев) и новинка политического бомонда РФ - доморощенные либерасты (этим тож насрать буквально на всех, в т.ч. и на себя - лишь бы было хорошо их хозяевам) упражняются кто из них засоснее расцелует своих хозяев в жопу.. Правда есть пару/тройку трезвомыслящих чела им всем возражающих.. Парни (это я к трезвомыслящим), а стоит ли метать бисер перед свиньями?! Это же фанатики-зомби, с ними бесполезно разговаривать - они не слышат вооще..
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Zubo
1624648312
А мне не хочется ... Буду наливать за свой счёт всей в округе за каждый гол Окраине
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