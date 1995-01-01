Акинфеев: «Хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в 1/8 финала Евро»

Акинфей-дырофей всегда глуповатым был. Давно ему надо было пинка под зад дать. Много он вреда конюшне принес.
Что касается матча, то нам надо за наших "кулачки держать". В шведской команде наших несколько. Два, как минимум. В сборной Бандерiстана наших нет ни одного.
Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.
«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.
Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», – сказал Акинфеев.
- Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня.
- Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
- Встреча пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
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