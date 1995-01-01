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    Акинфеев: «Хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в 1/8 финала Евро»

    Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.

    «Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.

    Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», – сказал Акинфеев.

    • Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет в Глазго на стадионе «​Хэмпден Парк».

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии38
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      Рейтинг: +2608

      Дедуктор 2 минуты назад

      Акинфей-дырофей всегда глуповатым был. Давно ему надо было пинка под зад дать. Много он вреда конюшне принес.
      Что касается матча, то нам надо за наших "кулачки держать". В шведской команде наших несколько. Два, как минимум. В сборной Бандерiстана наших нет ни одного.

      0
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      Рейтинг: +2091

      FRZZ 6 минут назад

      Я тоже болею за сб. Украину, хочу ,чтобы она выиграла.

      0
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      Рейтинг: -1582

      Вот оно чё Михалыч 10 минут назад

      что они так на шару проскочили в плей-офф==========Ну ну...На шару.Из шести третьих команд результаты лучше чем у Словакии и Финляндии, которые и вылетели.Не говоря еще о шести команд на четвертом месте, среди которых и Расея...Если бы расейская сборная с такими результатами вышла бы в плей офф, хрен бы кто сказал что на шару.)))

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      Рейтинг: +562

      kosmonaft > Вот оно чё Михалыч 1 минуту назад

      сними кастрюлю кусок дебила

      0
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      Рейтинг: +7226

      FanatSerj 11 минут назад

      Тут как играть будут, если как второй тайм с Голландцами то очень даже пройдут, а если как весь матч с Македонией, то Шведы банку вкатят и будут наши братья головой от шведскую стену биться.
      Тоже хочется чтобы прошли, плюс им в том что их морально уже ничего не давит, могут показать всё что умеют.

      1
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      Рейтинг: +8648

      NewLife 14 минут назад

      Я не за тех, ни за других, а за футбол. ИМХО Украина не заслуживает похвалы Конифея, команда нашего уровня, и вратарь не топ, шведы сильнее.

      0
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      Рейтинг: +10

      wago42 15 минут назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +345

      Влад-20 18 минут назад

      Хочется, чтобы Россия научилась играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: -107

      Землякруглая 34 минуты назад

      Из двух зол выбирают меньшее. Хохлопитеков в топку.

      6
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      Рейтинг: +3017

      FENIX-SL > Землякруглая 27 минут назад

      тогда и тебя в топку если считаешь себя русским)
      учебник истории открывай, ничтожество

      3
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      ...
      Рейтинг: +23389

      silver29 > FENIX-SL 22 минуты назад

      Тебе бы петак начистить мразенышу, если ты не видишь политики в нацистских лозунгах на футболках сборной хохляндии.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3017

      FENIX-SL > silver29 20 минут назад

      то есть ребенок что хочет себе футболку своей сборной украины..тоже нацист?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3017

      FENIX-SL > silver29 18 минут назад

      я вижу как они играют в футбол
      а наши недолюди все цепляются к прошлому и к фактам которые не имеют ничего общего с настоящим
      живите вы в мире! но неееет..
      надо нагнать на кого то..обосрать..обвинить...

      деды наши сражались не для того чтобы такие озлобленные твари как ты существовали и разжигали ненависть..при чем где разжигали? В ФУТБОЛЕ! ЭТО СПОРТ! НЕ ПОЛИТИКА!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2608

      Дедуктор > FENIX-SL 17 минут назад

      Почему сразу нацист? Не сразу. Поначалу - дебил. Потом дебила натаскают. Сделают нацистом. Ну, как бультерьеров натаскивают ... Поинтересуйся.

      0
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      Рейтинг: +3017

      FENIX-SL > Дедуктор 16 минут назад

      то есть на украине все люди это нацисты-бультерьеры?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2608

      Дедуктор > FENIX-SL 8 минут назад

      Дядько, смоделирую тебе ситуацию. Ты попал в тусовку отморозков, гуляющих с бультерьерами. Без поводка и без намордника. Твои действия? Есть вероятность что ты постараешься прошмыгнуть мимо как можно более незаметно. Так, не?
      Так и на Украйне. Отморозки с бультерьерами хозяевами себя почувствовали. И попробуй ты им сделать замечание. За ненадлежащее поведение. Рискнешь, не?

      0
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      ...
      Рейтинг: -1582

      Вот оно чё Михалыч > silver29 7 минут назад

      Жертва пропаганды кисельтв, давай про хунту, распятых мальчиков...Уже лет шесть этого по зомбоящику не слышно, аж скучно стало.)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3017

      FENIX-SL > Дедуктор 5 минут назад

      на вопросы ты только вот не ответил
      слепая ненависть - это не тот патриотизм что потащит страну вперед

      оглянись какие "довольные и улыбчивые" люди в городах
      злобные, оскорбленные гримасы людей - с этого начать надо хотя бы
      может все же люди жизнерадостные не будут так агрессировать с поводом и без

      постоянно слышу эти проецирования ситуаций
      а слабо спроецировать жизнь своей страны идеальной? чем какую ту угрозу или злость обсуждать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +264

      стоп кран > FENIX-SL 38 секунд назад

      Зачем с дебилами спорить ? ------
      „Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.“
      Марк Твен

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      Рейтинг: +8853

      Вомбат 36 минут назад

      А я, как и Акинфеев, за хохлов. Они далеко не все политизированные. Адекватных большинство. А за то, что адекватные хохлы не ходят на выборы, я не возмусь их осуждать. Политическое поле там зачищено так, что России не снилось. За кого им голосвать-то адекватным? Да и СБУ не дремлет. Прослушивает телефоны, ломает электронную почту, просматривает все, что можно и нельзя. Нет, они не убивают и даже не сажают, но просто карьеру в Украине диссидент не сделает. Адекватные за марионеток Порошенко или Зеленского не голосуют, для этого у них есть очень демократические избиркомы. Короче, не нам осуждать украинцев по политическим причинам, и я предлагаю болеть за родственных нам спортсменов Украины.

      2
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      Рейтинг: +23389

      silver29 > Вомбат 35 минут назад

      ВСЕ !!!

      2
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      Рейтинг: +2608

      Дедуктор > Вомбат 12 минут назад

      Дядько, а ты какого роду-племени? Чьих хлоп будешь? Кто тебя научил так походя использовать словесные обороты "мы", "нам"? Будь скромнее, дядько. Выражайся исключительно от себя лично. Если ты дурак, то это ты и только ты. А не какие то мифические "они", которых ты принимаешь за "мы". Ферштейн, не?

      0
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      Рейтинг: +15407

      derrik2000 40 минут назад

      Тоже буду за Украину болеть.
      Отличная команда!
      А что касается криков, что, мол, бендеры-козлы, так, не нужно путать спорт и политику.
      На Украине тоже думаю немало таких, кто спорт и политику не путает, а любит ФУТБОЛ независимо от страны.

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