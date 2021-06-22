Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – об отборе к ЧМ-2022: «Попытаемся сделать сильную команду»

Черчесов – об отборе к ЧМ-2022: «Попытаемся сделать сильную команду»

22 июня 2021, 09:58
41

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды после вылета с Евро-2020.

«Я поблагодарил игроков за турнир, попросил проанализировать тех, кто уже был на таких турнирах, а тех, кто первый раз, просто сделать выводы. Мы дали много времени игрокам впервые, это не случайно. Скоро будет отбор на чемпионат мира, мы попытаемся сделать сильную команду.

Такие соревнования говорят, что нужно быть не просто сильным футболистом, но и сильной личностью, проявлять свои качества. Игроки получили опыт, будем смотреть, как они будут развиваться», – сказал Черчесов.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Andrew01
1624345520
Лучше сразу провалить отбор, чем снова так позориться на ЧМ. Судя по группе отборочной мы туда и не попадём в принципе с такой игрой.
Ответить
R_a_i_n
1624345908
Я не понял, этот чабан не собирается подавать в отставку?? Серьезно?
Ответить
САДЫЧОК
1624346614
Черчесов пошел вон из сборной !
Ответить
Вомбат
1624346784
Вы уже 5 лет пытаетесь, а команда под вашим руководством становится все слабее и слабее.
Ответить
Zenit_Zenit
1624348120
Черчесов, если ты мужчина, подай в отставку. В конце концов все предстанем пред Всевышнем, так не отягащай себя на этом пути лишним грузом грехов своих... Деньги не самое главное в жизни. Что ты так уж за них цепляешься? Не теряй лицо. Ты виноват перед страной, перед людьми, которые любят игру. Но не тебя в игре. Ты не смог главного - из посредственных индивидуальностей сделать команду, способную умереть на поле , но не сдаться без боя... Признайся сам себе, не нам, себе - у тебя не получилось и уже больше не получится никогда. Тебе уже никто никогда ни верить ни доверять не будут - ни болельщики, ни, скорее всего, игроки. Никто не хочет иметь дело с вечно битым... В приснодавние времена за такой позор пускали себе пулю в лоб, но тебя об этом никто не просит. Просто уйди. Собери пожитки и тихо закрой за собой дверь. Не нужно никаких слов, просто уйди....как мужчина...
Ответить
Nemchinevich I.P.
1624357772
Пустили козла в огород, теперь не выгнать.
Ответить
portero
1624358887
уйди упырь
Ответить
JTherry
1624361424
"к ЧМ-22...мы попытаемся сделать сильную команду" а до этого чем 5 лет занимались? почему ее не было на ЧЕ-20? самовлюбленный, хамоватый, чрезмерно токсичный тренер, с мастерством уровня среднего австрийского физрука... к позору сборной мы давно привыкли, жаль, что оргвыводов из этого не делается...
Ответить
Кузьмич на трибуне
1624383951
А можно без чабана, сколько не старается чабан- все равно стадо баранов и остаётся стадом баранов.
Ответить
"supermax"
1625211055
начнем с того, что у ё б ы в а й
Ответить
Главные новости
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
8
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
34
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+