Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Черчесов – об отборе к ЧМ-2022: «Попытаемся сделать сильную команду»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды после вылета с Евро-2020.

    «Я поблагодарил игроков за турнир, попросил проанализировать тех, кто уже был на таких турнирах, а тех, кто первый раз, просто сделать выводы. Мы дали много времени игрокам впервые, это не случайно. Скоро будет отбор на чемпионат мира, мы попытаемся сделать сильную команду.

    Такие соревнования говорят, что нужно быть не просто сильным футболистом, но и сильной личностью, проявлять свои качества. Игроки получили опыт, будем смотреть, как они будут развиваться», – сказал Черчесов.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

    Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

    Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7400

      САДЫЧОК 20 секунд назад

      Черчесов пошел вон из сборной !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7371

      piligrim1986 40 секунд назад

      из кого?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -420

      Аден 4 минуты назад

      Игроки получили опыт, будем смотреть, как они будут развиваться. А то, что сбродная РФ одна из самых возрастных команд на Евро это не важно, ОНИ будут развиваться. бу-га-га. Чабан реально вальтует. РФС цуки, увольте эту скотину, ежели у самого духу не хватает уйти в отставку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13014

      KLIM777 5 минут назад

      Это моральный урод. Провал в Лиге Наций. провал На ЕВРО. Вы че там вообще упали со 2 полки? Чебан подпадает под пресс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      хав_бек 6 минут назад

      Без тебя мы выйдем на Чемп Мира!
      Без тебя будем смотреть эфиры!
      Без тебя сборная большей силы!
      Без тебя!!!

      На-на-на ... только без тебя)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      R_a_i_n 12 минут назад

      Я не понял, этот чабан не собирается подавать в отставку?? Серьезно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +813

      Andrew01 18 минут назад

      Лучше сразу провалить отбор, чем снова так позориться на ЧМ. Судя по группе отборочной мы туда и не попадём в принципе с такой игрой.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86655
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66480
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru