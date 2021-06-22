Черчесов – об отборе к ЧМ-2022: «Попытаемся сделать сильную команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды после вылета с Евро-2020.

«Я поблагодарил игроков за турнир, попросил проанализировать тех, кто уже был на таких турнирах, а тех, кто первый раз, просто сделать выводы. Мы дали много времени игрокам впервые, это не случайно. Скоро будет отбор на чемпионат мира, мы попытаемся сделать сильную команду.

Такие соревнования говорят, что нужно быть не просто сильным футболистом, но и сильной личностью, проявлять свои качества. Игроки получили опыт, будем смотреть, как они будут развиваться», – сказал Черчесов.

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

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