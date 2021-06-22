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  • Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

22 июня 2021, 00:56
52

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

«Не сложился результат. План на игру выдерживался, у нас было несколько хороших моментов. К сожалению, мы не забили, и первый же полумомент у соперников завершился голом.

На второй тайм вышли отыгрываться, соорудили гол сами себе. Перестроили игру, отыграли один мяч, хотели и дальше. При своем штрафном, соперник выбил его, быстрая контратака.

Мы прекрасно знаем, как они контратакуют, поэтому построили так игру. Пропустили две контратаки и поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо всe переоценить, сделать выводы.

Сегодня в плане готовности – это была наша лучшая игра. Бельгийцы здесь в Копенгагене выиграли. Выходить на пик формы с Бельгией – это было бы странно.

В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать«, – сказал Черчесов.

  • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
  • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Дания Черчесов Станислав
Комментарии (52)
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Aleks1101
1624312795
Стало легче. Спасибо.
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Shamil79
1624312880
короче говоря датчане виноваты больше всего....не согласовали план на игру
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BRO_football
1624315756
Просто "отличный" тренер. Говорит, что знал как контратакует Дания и специально строил против этого, но в итоге пропустили 2 гола от контратак. Вот что об этом можно сказать? Либо Черчесов плох в тактике игры, либо команда не может реализовать идеи тренера, либо и то, и другое. Подавай в отставку, пока не поздно! С таким тренером на Чемпионат мира не попадёшь!
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knikos
1624316288
Вы болельщики , вы и переживайте ! Вот так ! Ему пох ... лучшая игра , отвалите ...
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Vitaga
1624316347
мде... с мозгами у черчесова совсем беда... как и с совестью. любой тренер после такого конфуза просто обязан признать свою несостоятельность и уйти в отставку сам
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Axe111
1624317661
Опять очередной бред !!!! ИГРЫ НЕТ!!!!!! ЗАДУМОК НОЛЬ!!!!!! ТРЕНЕР НИ О ЧЕМ!!!!!!!
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R_a_i_n
1624326022
Чабан вообще *****. Мы просрали по всем статьям, а оно говорит лучшая игра.
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evgevg13
1624329446
"Сегодня в плане готовности – это была наша лучшая игра" Эта су----ка ещё и издевается
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Play
1624332625
Ну Черчесов в своём репертуаре. Если эта игра лучшая в плане готовности, значит эта команда на большее не способна. Зачем тогда нужна эта команда и этот тренер?
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sochi-2013
1624336432
Оцениваю "работу" Черчесова, как мошенничество, за которое он должен быть НАВСЕГДА отлучен от футбола, с полной конфискацией ВСЕХ предыдущих денежных выплат!!!!!!!!!!!!
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