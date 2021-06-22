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    Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

    «Не сложился результат. План на игру выдерживался, у нас было несколько хороших моментов. К сожалению, мы не забили, и первый же полумомент у соперников завершился голом.

    На второй тайм вышли отыгрываться, соорудили гол сами себе. Перестроили игру, отыграли один мяч, хотели и дальше. При своем штрафном, соперник выбил его, быстрая контратака.

    Мы прекрасно знаем, как они контратакуют, поэтому построили так игру. Пропустили две контратаки и поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо всe переоценить, сделать выводы.

    Сегодня в плане готовности – это была наша лучшая игра. Бельгийцы здесь в Копенгагене выиграли. Выходить на пик формы с Бельгией – это было бы странно.

    В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать«, – сказал Черчесов.

    • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
    • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2021 00:56
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 22 июня 2021, 13:43

      "...в плане готовности – это была наша лучшая игра"
      ...поэтому влетели всего 1:4... Черчесов, видимо, сошел с ума: футбол не состоит только из уровня физподготовки к матчу... для красивого, зрелищного и открытого и открытого футбола нашей сборной не хватает мастерства, для нас бердыевский "автобус" - это предел совершенства (как же, с ним у самой Барсы выигрывали)...

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 июня 2021, 12:30

      Если команда в лучшей готовности выдерживая план на игру проигрывает 1:4, то явно что-то не в порядке с головой у тренера.
      (если это только не игра в поддавки)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 22 июня 2021, 11:21

      Я тут по случаю был на бюджетном послании Мэра нашего города. Полтора часа слушал про какой-то образцовый город, где этот Мэр похоже бывал. И Чабан говорит про чью-то другую игру

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 22 июня 2021, 11:18

      А про какую игру разговор?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 июня 2021, 11:01

      Напомнил анекдот: вам шашечки или ехать ?
      Идешь на куй со своими шашечками, нам ехать нужно.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 22 июня 2021, 10:01

      Словоблуд долбанный,исчезни из нашей жизни. Чмо недоразвитое,застрелись.

      4
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      Рейтинг: +1283

      хав_бек 22 июня 2021, 10:00

      "Лучшая игра"... что этот пень знает о понятии "ИГРА"?

      3
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      Рейтинг: +839

      Князев 22 июня 2021, 09:21

      Бездарь. Тактика не верна, состав выбран неправильно, да и тренер не тот.

      3
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 22 июня 2021, 09:20

      лучшая игра - 1-4. худшая - 0-18? все еще впереди

      2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 июня 2021, 09:20

      Совсем обурел? План какой выдерживался? Пас назад в любой ситуации и оттуда навес на дерево? Это лять план у тебя? Готовностью там и не пахло... твои овцы с безнадегой в глазах выходили на матч. Нет ни атаки ни защиты. Твоя тактика бей-беги в 21 году с зп в 2,5 млн евро... Ты обурел! В отставку иди позор земли нашей.

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