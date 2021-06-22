Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

«Не сложился результат. План на игру выдерживался, у нас было несколько хороших моментов. К сожалению, мы не забили, и первый же полумомент у соперников завершился голом.

На второй тайм вышли отыгрываться, соорудили гол сами себе. Перестроили игру, отыграли один мяч, хотели и дальше. При своем штрафном, соперник выбил его, быстрая контратака.

Мы прекрасно знаем, как они контратакуют, поэтому построили так игру. Пропустили две контратаки и поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо всe переоценить, сделать выводы.

Сегодня в плане готовности – это была наша лучшая игра. Бельгийцы здесь в Копенгагене выиграли. Выходить на пик формы с Бельгией – это было бы странно.

В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать«, – сказал Черчесов.