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Онопко: «Готов возглавить сборную России»

22 июня 2021, 08:42
17

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко сообщил о готовности сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Первая была проиграна вчистую. С финнами было несколько лучше. Ну а сегодня подарили Дании победу. Нельзя делать такие подарки и отдавать сопернику мячи, как в случае со вторым голом. Грубые ошибки приводят к тому, что потом очень тяжело собраться.

До забитого гола команда играла правильно, у Головина был момент, хорошо оборонялись и играли в контратаки. Но это футбол – кто не использует моменты, тот проигрывает.

Готов ли возглавить сборную? Конечно. С удовольствием», – сказал Онопко.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
  • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.

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Источник: РБК
Чемпионат Европы Россия Онопко Виктор Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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kvm
1624341755
Вите голову напекло...
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yorgenbarenz
1624342316
Все лысые такие самонадеянные.Ты,Витя,просидел с Овчинниковым на скамейке ЦСКА под меняющей положение тенью Слуцкого .А мог бы с пользой для России потренировать молодых защитников в каком-нибудь спецклубе имени....твоего.Ведь,игрок ты был хороший и пасы,не глядя,на чужого в свою штрафную не отдавал.Сейчас самое время заняться подготовкой оборонцев .Выгодный бизнес,Витя,на почве возникшего острого дефицита.
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Derzkiy1
1624342530
Тут любой вариант будет лучше !
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ilichkadr
1624343113
Давай Витя, дерзай. Мостового и Овчинникова прихвати с собой. Нападения у нас нет, а вратарское дело в загоне.
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mutabor0992
1624343779
О!Еще один.Мямля ты то куда собрался?
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derrik2000
1624344088
За то БАБЛИЩЕ, что сейчас там получает жирный, самовлюблённый бывший главный тренер польской Легии, ВСЯ СТРАНА согласна возглавить сбродную России! )))))))))))))))))
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Вит65
1624344625
А то как же! От таких денег только дебил откажется. Сейчас пару лет капусту состригу до ЧМ, на ЧМ обосремся, и с шестью лямами евриков можно послушать и почитать, как все меня ненавидят.
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general.lizyukov
1624349520
Давай, Витёк, я "за". Вряд ли хуже будет. Тут не тренер виноват.
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kosmonaft
1624351765
какой Онопко он такой же нам нужен тренер что бы атакавать научил
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JTherry
1624354926
вот только Онопки в сборной и не хватало: никогда главным тренером не работал, все время на подхвате...
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