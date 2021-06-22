Онопко: «Готов возглавить сборную России»

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко сообщил о готовности сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.
«Первая была проиграна вчистую. С финнами было несколько лучше. Ну а сегодня подарили Дании победу. Нельзя делать такие подарки и отдавать сопернику мячи, как в случае со вторым голом. Грубые ошибки приводят к тому, что потом очень тяжело собраться.
До забитого гола команда играла правильно, у Головина был момент, хорошо оборонялись и играли в контратаки. Но это футбол – кто не использует моменты, тот проигрывает.
Готов ли возглавить сборную? Конечно. С удовольствием», – сказал Онопко.
- Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
- Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
- Он возглавляет сборную с августа 2016 года.
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