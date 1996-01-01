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    Онопко: «Готов возглавить сборную России»

    Бывший защитник сборной России Виктор Онопко сообщил о готовности сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

    «Первая была проиграна вчистую. С финнами было несколько лучше. Ну а сегодня подарили Дании победу. Нельзя делать такие подарки и отдавать сопернику мячи, как в случае со вторым голом. Грубые ошибки приводят к тому, что потом очень тяжело собраться.

    До забитого гола команда играла правильно, у Головина был момент, хорошо оборонялись и играли в контратаки. Но это футбол – кто не использует моменты, тот проигрывает.

    Готов ли возглавить сборную? Конечно. С удовольствием», – сказал Онопко.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
    • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +103

      Вит65 33 минуты назад

      А то как же! От таких денег только дебил откажется. Сейчас пару лет капусту состригу до ЧМ, на ЧМ обосремся, и с шестью лямами евриков можно послушать и почитать, как все меня ненавидят.

      0
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      Рейтинг: +5286

      Добрый Бобер 40 минут назад

      А-ХА-ХА-ХА-ХА!!!

      0
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      Рейтинг: +15315

      derrik2000 42 минуты назад

      За то БАБЛИЩЕ, что сейчас там получает жирный, самовлюблённый бывший главный тренер польской Легии, ВСЯ СТРАНА согласна возглавить сбродную России!
      )))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +4021

      Из Твери Леха > derrik2000 18 минут назад

      Не исключено, что 1 лям из 2.5 ему платят за вредность. Мол гнев 140 миллионов, все дела. Ну за такую сумму кто угодно потерпит)

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      Рейтинг: +7400

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Все эти Онопки , Черчесовы Кержаковы-это не тренеры-Это Днище ! Нормальные тренеры выводят из пердива в Рпл-а их увольняют и не дают возможности работать !
      Всё прогнило кумовством !

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      Рейтинг: +3739

      mutabor0992 47 минут назад

      О!Еще один.Мямля ты то куда собрался?

      1
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      Рейтинг: +10864

      ilichkadr 58 минут назад

      Давай Витя, дерзай. Мостового и Овчинникова прихвати с собой. Нападения у нас нет, а вратарское дело в загоне.

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      Рейтинг: +2328

      Derzkiy1 1 час назад

      Тут любой вариант будет лучше !

      2
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      Рейтинг: +2369

      yorgenbarenz 1 час назад

      Все лысые такие самонадеянные.Ты,Витя,просидел с Овчинниковым на скамейке ЦСКА под меняющей положение тенью Слуцкого .А мог бы с пользой для России потренировать молодых защитников в каком-нибудь спецклубе имени....твоего.Ведь,игрок ты был хороший и пасы,не глядя,на чужого в свою штрафную не отдавал.Сейчас самое время заняться подготовкой оборонцев .Выгодный бизнес,Витя,на почве возникшего острого дефицита.

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      Рейтинг: +1418

      koli4ka 1 час назад

      да, сейчас очередь из нищебродов от Москвы,до самих,до окраин выстроится

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      Рейтинг: +1742

      kvm 1 час назад

      Вите голову напекло...

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