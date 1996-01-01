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    Уткин: «Как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско»

    Видеоблогер Василий Уткин считает, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

    «И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско», – написал Уткин в телеграме.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

    Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7371

      piligrim1986 47 секунд назад

      ага, так он и побежал)))))

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      Рейтинг: +258

      alefreddy 14 минут назад

      это однозначно лучше чем Черчес

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      Рейтинг: +5286

      Добрый Бобер 37 минут назад

      А это мысль! )

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      Рейтинг: +2369

      yorgenbarenz 1 час назад

      Любой сантехник за 10 литров боярышника в месяц сможет повторить "успех" чабана.Большая экономия,если что....

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