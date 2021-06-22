Уткин: «Как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско»

Видеоблогер Василий Уткин считает, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско», – написал Уткин в телеграме.

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022