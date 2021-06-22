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  • Уткин: «Как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско»

Уткин: «Как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско»

22 июня 2021, 08:29
11

Видеоблогер Василий Уткин считает, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско», – написал Уткин в телеграме.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат Европы Спартак Россия Черчесов Станислав Тедеско Доменико Уткин Василий
Комментарии (11)
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yorgenbarenz
1624342553
Любой сантехник за 10 литров боярышника в месяц сможет повторить "успех" чабана.Большая экономия,если что....
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Добрый Бобер
1624344349
А это мысль! )
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alefreddy
1624345749
это однозначно лучше чем Черчес
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piligrim1986
1624346577
ага, так он и побежал)))))
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mahan
1624346768
Тедеско уже увидел что такое российский футбол, вернее какую клаунаду из него делают футбольные чиновники и сюда больше не поедет.
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valiknavashinsky
1624348985
После каждого напоминания о Российском футболе он будет во сне сильно кричать и отмахиваться руками!!!
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spam2009
1624351155
Тэдеско та может и норм, только первое - его никто не позовет, во вторых- он в этот клоповник не поедет. Даже скорее второе это первое
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zigbert
1624365347
Уткин как всегда оригинален в своих суждениях. Хотя Тедеско в решающий момент может настроить команду.
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Cules2013
1624367407
Ну да... ну да... Кто, если не П, кто, если не Ч?
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Боцман59rus
1624368183
хороший вариант, а Уткина, пресс- атташе)))
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