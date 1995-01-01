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    Газизов: «Зарема хочет вывести меня из себя, но я профессионал. Мы с Тедеско нормально общались»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он считал бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско геем.

    «Это смешно. Кто она такая? Жена Леонида Федуна? Ну пусть и остается ею. Вы понимаете, что мы сейчас говорим о чем-то нереальном. Давайте говорить о футболе. Мы с Тедеско нормально общались. Наверное, она хочет вывести меня из себя. Но я профессионал.

    Я готов разговаривать о футболе, но не о голословных вещах. Она девушка, может позволить наговорить себе много лишнего. Ей можно. Но я мужчина, не могу себе такого позволить», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Тедеско покинул московский клуб этим летом.

    Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

    Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4022

      алдан2014 46 минут назад

      Шлак всякий припер в Спартак,профессионал недоделанный. А уж,что на бабки разводил клуб,так это было давно ясно. Один контракт любителя ЦУМа чего стоит. И пр. Кокорины

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14730

      JTherry 2 часа назад

      "она девушка, может позволить наговорить себе много лишнего, ей можно, но я мужчина..."
      во-первых, Зарема - женщина, мать четверых детей... а во-вторых, ты Газик - резиновое изделие, а не мужик... Тед - гениальный тренер, умудрившийся в этом "аду", который ты устроил в Спартаке, занять с командой второе место...

      6
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      Рейтинг: +47

      Крейсер 2 часа назад

      Не стал опровергать. Просто соскочил.

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