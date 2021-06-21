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  • Газизов: «Зарема хочет вывести меня из себя, но я профессионал. Мы с Тедеско нормально общались»

Газизов: «Зарема хочет вывести меня из себя, но я профессионал. Мы с Тедеско нормально общались»

21 июня 2021, 15:43
6

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он считал бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско геем.

«Это смешно. Кто она такая? Жена Леонида Федуна? Ну пусть и остается ею. Вы понимаете, что мы сейчас говорим о чем-то нереальном. Давайте говорить о футболе. Мы с Тедеско нормально общались. Наверное, она хочет вывести меня из себя. Но я профессионал.

Я готов разговаривать о футболе, но не о голословных вещах. Она девушка, может позволить наговорить себе много лишнего. Ей можно. Но я мужчина, не могу себе такого позволить», – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • Тедеско покинул московский клуб этим летом.

Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Крейсер
1624280580
Не стал опровергать. Просто соскочил.
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JTherry
1624280778
"она девушка, может позволить наговорить себе много лишнего, ей можно, но я мужчина..." во-первых, Зарема - женщина, мать четверых детей... а во-вторых, ты Газик - резиновое изделие, а не мужик... Тед - гениальный тренер, умудрившийся в этом "аду", который ты устроил в Спартаке, занять с командой второе место...
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алдан2014
1624285196
Шлак всякий припер в Спартак,профессионал недоделанный. А уж,что на бабки разводил клуб,так это было давно ясно. Один контракт любителя ЦУМа чего стоит. И пр. Кокорины
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Иван Петров 1986
1624293007
Жулик ты и ворюга.
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mahan
1624367231
Ты мужчина ? Серьезно?
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