Газизов: «Зарема хочет вывести меня из себя, но я профессионал. Мы с Тедеско нормально общались»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он считал бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско геем.

«Это смешно. Кто она такая? Жена Леонида Федуна? Ну пусть и остается ею. Вы понимаете, что мы сейчас говорим о чем-то нереальном. Давайте говорить о футболе. Мы с Тедеско нормально общались. Наверное, она хочет вывести меня из себя. Но я профессионал.

Я готов разговаривать о футболе, но не о голословных вещах. Она девушка, может позволить наговорить себе много лишнего. Ей можно. Но я мужчина, не могу себе такого позволить», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Тедеско покинул московский клуб этим летом.

Зарема: «Газизов говорил, что Тедеско – гей. Спрашивал, почему у него такие красные глаза»

Зарема: «Просила Федуна не брать Аленичева. У него голова грязная, сальная, поэтому в «Спартаке» не получится»