Тошич – о назначении Бабаяна в ЦСКА: «Уверен в нем. Он как Слуцкий»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич прокомментировал уход главного тренера Григория Бабаяна в ЦСКА. Там он будет помощником Алексея Березуцкого.

«Рад за него, потому что он мне видится специалистом с большим будущим. Он открытый человек, я понял это всего по двум месяцам работы с ним. Могу сказать только позитивно про него, а ЦСКА любит приглашать молодых и перспективных тренеров. Он как Леонид Слуцкий.

Думаю, что Бабаяну по силам вместе с Алексеем Березуцким вернуть ЦСКА прежний уровень. У нас была борьба за чемпионство, был удивлен, что он в середине сезона принял решение перейти в армейский клуб, однако, с другой стороны, я понимаю, что нельзя упустить такой шанс. За эти два месяца я увидел, какой он человек и тренер, поэтому я уверен в нем», – сказал Тошич.