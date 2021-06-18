Газизов – о плате за участие Зинченко в Евро-2016: «У кого-то обострение, видимо. Это просто клиника»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, согласно которой участие защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матчах Евро-2016 оплачивалось башкирским клубом.

«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника», – сказал Газизов.

Матчи за сборную Украины нужны были Зинченко для получения рабочей визы в Англии.

Цена – 1 тысяча долларов за минуту игрового времени на Евро.

Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»