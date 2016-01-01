Газизов – о плате за участие Зинченко в Евро-2016: «У кого-то обострение, видимо. Это просто клиника»

у вороватого Газика вечно рыльце в пушку...) не было бы у Зинченко "левых" матчей за сборную (со 100 тыс.$ "отката" Фоменко), хрена лысого его взяли бы в МанСити... плачет по Газику тюрьма со всеми его "выкрутасами": взятками, воровством с подписными бонусами, продажей самому себе ЦУМ-щика, и списыванием себе денег при увольнении...
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, согласно которой участие защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матчах Евро-2016 оплачивалось башкирским клубом.
«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника», – сказал Газизов.
- Матчи за сборную Украины нужны были Зинченко для получения рабочей визы в Англии.
- Цена – 1 тысяча долларов за минуту игрового времени на Евро.
Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»