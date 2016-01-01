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    Газизов – о плате за участие Зинченко в Евро-2016: «У кого-то обострение, видимо. Это просто клиника»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, согласно которой участие защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матчах Евро-2016 оплачивалось башкирским клубом.

    «У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника», – сказал Газизов.

    • Матчи за сборную Украины нужны были Зинченко для получения рабочей визы в Англии.
    • Цена – 1 тысяча долларов за минуту игрового времени на Евро.

    Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14623

      JTherry 19 минут назад

      у вороватого Газика вечно рыльце в пушку...) не было бы у Зинченко "левых" матчей за сборную (со 100 тыс.$ "отката" Фоменко), хрена лысого его взяли бы в МанСити... плачет по Газику тюрьма со всеми его "выкрутасами": взятками, воровством с подписными бонусами, продажей самому себе ЦУМ-щика, и списыванием себе денег при увольнении...

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      Рейтинг: +6033

      Cleaner 52 минуты назад

      Дыма без огня не бывает.

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      Рейтинг: +429

      Sanches65 1 час назад

      Верить Газизову, себя не уважать.

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      Рейтинг: +7055

      Сильвербой 1 час назад

      Верни деньги за узбека и зека!

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