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    Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Миранчук забил первый гол сборной на турнире

    Сборная России обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и одержала первую победу на турнире.

    Единственный гол забил полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Это первый мяч сборной России на чемпионате Европы.

    На 25-й минуте поле из-за травмы покинул защитник ЦСКА Марио Фернандес. У него подозрение на травму грудного отдела позвоночника.

    Россия прервала серию из трех поражений подряд на чемпионатах Европы.

    Бельгия и Дания, соперники сборной России по группе B, сыграют завтра, 17 июня.

    Евро-2020. 2-й тур. Группа B

    Финляндия – Россия – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Миранчук, 45+2.

    Финляндия: Градецки, Райтала (Сойри, 75), Араюури, Тойвио (Йенсен, 85), О`Шонесси, Уронен, Луд, Шуллер (Куако, 67), Похьянпало, Камара, Пукки (Лаппалайнен, 75).

    Россия: Сафонов, Фернандес (Караваев, 26), Джикия, Дивеев, Баринов, Зобнин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Кузяев, Миранчук (Мухин, 85), Головин, Дзюба (Соболев, 85).

    Предупреждения: Камара, 22; О`Шонесси, 90 – Баринов, 27; Оздоев, 34; Джикия, 88.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии87
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      Рейтинг: +994

      zarsm 2 минуты назад

      Молодцы. Три очка не пахнут. Должно придать уверенности перед Данией, где нам хватит ничейки

      0
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      Рейтинг: +5079

      mamba9090909 6 минут назад

      Это не футбол. Это нельзя назвать футболом. К этому применимо другое слово.

      1
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      Рейтинг: +1049

      Пекарь21 7 минут назад

      Дзюба спящий гигант

      0
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      Рейтинг: +3878

      Из Твери Леха 10 минут назад

      Не хотел этого строчить сейчас, думал после Дании напишу). Короче, я очень хочу, чтобы Дзюбе побыстрее дали депутатский мандат. Чем раньше он уйдет из футбола, тем будет лучше для всех. Футбол с ним - до боли омерзительный, несмотребельный, но хуже всего что примитивный! Уже даже финны, которые слабые для Евро как ни крути, спокойно его накрывали. С тоской на душе вспоминаю отборочный цикл к Евро 2004, когда наши по 4 мяча закатывали Швейцарии и Ирландии. Когда наши играли в атаку и была мысль в ней. Да, даже тогда мы не были фаворитами, но играли в два нападающих и обыгрывали сборные равные себе. Сейчас в атаке - убожество. При наличии Головина и Миранчука, все равно они постоянно вешали на деревянную голову. Тьфу! И в итоге назло Стасяну забил именно Миранчук, который более-менее креативит, идет в дриблинг и может в соло решить эпизод. За что и был наказан заменой. Когда же уже все это кончится, е-мое?!

      2
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      Рейтинг: +3285

      Semenycch > Из Твери Леха 3 минуты назад

      Промолчал бы, за умного сошел бы!

      0
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      Рейтинг: +1049

      Пекарь21 > Из Твери Леха 3 минуты назад

      Надо не мандат,а в мандат))))

      0
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      Рейтинг: +3285

      Semenycch 10 минут назад

      Наша сборная неплохо комбинирует, но совершенно не бежит. командная скорость невысока. Функциональная готовность на низком уровне. Просто перетренировались? Или тренеры сборной ждут пик формы позже?

      0
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      Рейтинг: +19964

      slavutiq70 13 минут назад

      С Данией по крайне мере ничейку реально скатать а там не знаю хватит этого для выхода или нет, выход из группы считаю успех для этого состава сборной,,,,

      2
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      Рейтинг: +558

      SuperNils 16 минут назад

      выстрадали всё-таки... деревяненькие... я пять раз в сон проваливался, пока смотрел скукотищу эту.

      0
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      Рейтинг: +2541

      Дедуктор 16 минут назад

      Дания может победить бельгийцев. Тогда расклад очень крутой будет. Группа, кстати, у нас весьма приличная. Не сравнить с самой отстойной группой, где хохлы с цыганами. и австрияками. Там только голландцев можно с натяжкой, конечно, за серьезную команду принять.

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      Рейтинг: +2809

      aaaaahhhh > Дедуктор 15 минут назад

      этого не случится даже в кошмарном сне:))

      0
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      Рейтинг: +502

      kosmonaft 19 минут назад

      то что победили конечно радует но такое ощущение что они варёные или бояться может им по 100 грамм наливать перед игрой

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      Рейтинг: +104

      ALEXMAN888 20 минут назад

      Соболь сегодня, деревяннее Дзюбы!

      3
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      Рейтинг: +19964

      slavutiq70 > ALEXMAN888 17 минут назад

      На 5 минут выпустили когда сборная уже в атаку не шла ,,,так что твой комент глуп,,,,

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      Рейтинг: +631

      vladimir63 > ALEXMAN888 12 минут назад

      Соболь за 10 минут на поле сделал больше чем Дзюба за весь матч !!! главное преимущество Соболева в том что он умеет обводить соперника ! на что Дзюба не способен в принципе !!!

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      Рейтинг: +30414

      zra78 > slavutiq70 11 минут назад

      Да не глуп... Это у вас какая то заморочка если играет за Спартак,то в сборной должен быть,но процентов 90 болел так не считают. Соболев в сборной это сюр...

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