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  • Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Миранчук забил первый гол сборной на турнире

Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Миранчук забил первый гол сборной на турнире

16 июня 2021, 17:58
183

Сборная России обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и одержала первую победу на турнире.

Единственный гол забил полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Это первый мяч сборной России на чемпионате Европы.

На 25-й минуте поле из-за травмы покинул защитник ЦСКА Марио Фернандес. У него подозрение на травму грудного отдела позвоночника.

Россия прервала серию из трех поражений подряд на чемпионатах Европы.

Бельгия и Дания, соперники сборной России по группе B, сыграют завтра, 17 июня.

Евро-2020. 2-й тур. Группа B

Финляндия – Россия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Миранчук, 45+2.

Финляндия: Градецки, Райтала (Сойри, 75), Араюури, Тойвио (Йенсен, 85), О`Шонесси, Уронен, Луд, Шуллер (Куако, 67), Похьянпало, Камара, Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия: Сафонов, Фернандес (Караваев, 26), Джикия, Дивеев, Баринов, Зобнин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Кузяев, Миранчук (Мухин, 85), Головин, Дзюба (Соболев, 85).

Предупреждения: Камара, 22; О`Шонесси, 90 – Баринов, 27; Оздоев, 34; Джикия, 88.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Финляндия
Комментарии (183)
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slavа0508
1623855562
С Победой !!!Нормально, готовимся к Дании,,,
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slavа0508
1623856070
Да уж парни что с вами не так, это я про болел ???В любой другой стране после любой победы радуются ,,,,,Мы что топовая сборная что бы спокойно выигрывать??? Да мы всегда были середняками и надо радоваться любой победе,,,
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docndoc
1623856668
Конечно, победа вымученная. Гол Миранчука, хоть и красивый, выглядел нелогично. Ощущение, что команда собралась только вчера, сыгранности в атаке никакой: игрок в одну сторону, мяч летит в другую. Реализация ниже плинтуса, игроки сборной обязаны попадать в створ из таких положений. Баринов выглядел чужеродным элементом, а самое запоминающееся - это одинокий Дзюба, машущий рукой из офсайда. Если будут пытаться сыграть с датчанами на ничью, то продуют обязательно. Но, как бы там ни было, победа есть победа..
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zra78
1623857016
Дзюба конечно плох,но зачем резину выпускать...
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Из Твери Леха
1623858047
Не хотел этого строчить сейчас, думал после Дании напишу). Короче, я очень хочу, чтобы Дзюбе побыстрее дали депутатский мандат. Чем раньше он уйдет из футбола, тем будет лучше для всех. Футбол с ним - до боли омерзительный, несмотребельный, но хуже всего что примитивный! Уже даже финны, которые слабые для Евро как ни крути, спокойно его накрывали. С тоской на душе вспоминаю отборочный цикл к Евро 2004, когда наши по 4 мяча закатывали Швейцарии и Ирландии. Когда наши играли в атаку и была мысль в ней. Да, даже тогда мы не были фаворитами, но играли в два нападающих и обыгрывали сборные равные себе. Сейчас в атаке - убожество. При наличии Головина и Миранчука, все равно они постоянно вешали на деревянную голову. Тьфу! И в итоге назло Стасяну забил именно Миранчук, который более-менее креативит, идет в дриблинг и может в соло решить эпизод. За что и был наказан заменой. Когда же уже все это кончится, е-мое?!
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Дедуктор
1623859334
Проблема не в том, что наши игроки не бегут. Проблема в том, что наши игроки тугодумы. Тот же Баринов.. Получает мяч, стоит и думает. Пока к нему не подбежит соперник. В итоге или выбивает мяч куда попало. Или теряет мяч и надо уже бежать к своим воротам. Когда в команде такие тугодумы, крайне важно наличие диспетчера игры, распасовщика. Но такового в команде давно уже нет. Последним таким был Широков, после которого подобных игроков нет от слова "совсем".
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maygli
1623859394
Всех болел с трудной победой. И хватит уже надеяться , что с этой сборной можно что-то выиграть. Финляндия, вот уровень для нашей команды. Вот с кем мы можем бороться на равных. Можем проиграть, можем в ничью сыграть, можем выиграть - это как повезёт. Сегодня повезло - выиграли. Всех ещё раз с победой.
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Правдоруб100
1623859875
Жалкая сборная... Стоят, передают назад или поперёк, по воротам не бьют, скорости нет, в быстрый пас играть не умеют, судя по всему, чего-то ждут, кого-то тянут за одно место, дышать тяжело, разбитые и усталые... Такой плохой игры давнееенько не видел... Кстати, фины забили правильный гол, офсайда там не было. Честь по чести - ничья, а то и вообще проиграли бы... Что Саламыч сделал со сборной просто невозможно без мата выразить!
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Dominator777
1623860522
Матч был, победа есть, а игры у нашей сборной как не было, так и нет!
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roman230582
1623862555
Хватит ныть, и говорить кто кого упорет и изнасилует. С Данией реально как минимум вничью сыграть, а дальше уже как повезет, результат давлеть не будет. Тем кто ждет или желает неудачи искренне сочувствую, скорее всего вы и сами неудачники в жизни...
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