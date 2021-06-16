Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Миранчук забил первый гол сборной на турнире

Сборная России обыграла Финляндию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и одержала первую победу на турнире.

Единственный гол забил полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Это первый мяч сборной России на чемпионате Европы.

На 25-й минуте поле из-за травмы покинул защитник ЦСКА Марио Фернандес. У него подозрение на травму грудного отдела позвоночника.

Россия прервала серию из трех поражений подряд на чемпионатах Европы.

Бельгия и Дания, соперники сборной России по группе B, сыграют завтра, 17 июня.

Евро-2020. 2-й тур. Группа B

Финляндия – Россия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Миранчук, 45+2.

Финляндия: Градецки, Райтала (Сойри, 75), Араюури, Тойвио (Йенсен, 85), О`Шонесси, Уронен, Луд, Шуллер (Куако, 67), Похьянпало, Камара, Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия: Сафонов, Фернандес (Караваев, 26), Джикия, Дивеев, Баринов, Зобнин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Кузяев, Миранчук (Мухин, 85), Головин, Дзюба (Соболев, 85).

Предупреждения: Камара, 22; О`Шонесси, 90 – Баринов, 27; Оздоев, 34; Джикия, 88.

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