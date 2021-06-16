У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен в больницу

Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший травму в первом тайме матча с Финляндией, доставлен в больницу для прохождения обследования.

«У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга», – сообщила пресс-служба сборной России.