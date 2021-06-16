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  • У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен в больницу

У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен в больницу

16 июня 2021, 17:13
19

Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший травму в первом тайме матча с Финляндией, доставлен в больницу для прохождения обследования.

«У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга», – сообщила пресс-служба сборной России.

Источник: телеграм-канал сборной России
Чемпионат Европы Россия Финляндия Фернандес Марио
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sobaka120982
1623854163
Марио думаю всей Россией желаем тебе здоровья и скорей поправиться!!!! Ты не заменимый защитник сборной!
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GoLenaStop
1623855640
Падение было настолько неудачным- просто жесть - на локти с прогибом спины - однозначно смещение позвонков... Здоровья парню! Берегите себя! С ув.
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DeStar
1623855670
дичь блин
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Вомбат
1623856001
Здоровья тебе, Марио, и знай: даже если после этого падения ты закончишь карьеру, мы все равно будем тебя помнить и ценить.
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Боцман59rus
1623857278
- приплыл ЦСКА, да еще и Никола после евро, непонятно в какой форме приедет.Начало будет в РПЛ веселое
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PAREVG.
1623857769
Здоровья и только здоровья!!! Остальное не важно.
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Добрый Бобер
1623857904
Держись там!
Ответить
filosof sparty
1623859610
Фернандесу здоровья!!!
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slavа0508
1623859889
Здоровья Марио ,,,,что то травматично чемпионат начался второй уже в больнице,,,
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Вомбат
1623862514
Хорошие известия из больницы -- МРТ показал, что позвоночник не травмирован. Возможно, просто ушиб. В худшем случае -- нерв.
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