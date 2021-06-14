Зарема: «По Урунову «Спартак» в ноль не выйдет. Его КПД – ноль»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление генерального директора московского клуба Евгения Мележикова о возможной продаже полузащитника Остона Урунова.

По словам менеджера, спартаковцы выйдут в ноль, если примут предложение «Уфы» о трансфере хавбека.

«По Урунову: «Спартак» в ноль не выйдет. Подъемный несогласованный ни с кем бонус был 321 тысяча евро плюс зарплата.

Основная часть зарплаты была выплачена в первые четыре месяца. В аренде «Уфа» заплатила оставшиеся 10 или 15% по контракту.

Главное, КПД ноль. «Эффективный менеджер». Вопрос для какого клуба», – написала Зарема в своем телеграм-канале.