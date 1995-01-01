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    Зарема: «По Урунову «Спартак» в ноль не выйдет. Его КПД – ноль»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление генерального директора московского клуба Евгения Мележикова о возможной продаже полузащитника Остона Урунова.

    По словам менеджера, спартаковцы выйдут в ноль, если примут предложение «Уфы» о трансфере хавбека.

    «По Урунову: «Спартак» в ноль не выйдет. Подъемный несогласованный ни с кем бонус был 321 тысяча евро плюс зарплата.

    Основная часть зарплаты была выплачена в первые четыре месяца. В аренде «Уфа» заплатила оставшиеся 10 или 15% по контракту.

    Главное, КПД ноль. «Эффективный менеджер». Вопрос для какого клуба», – написала Зарема в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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