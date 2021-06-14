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    Мележиков: «Спартак» выйдет в ноль, если продаст Урунова. Мы получили оффер на выкуп из «Уфы»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о предложении от «Уфы» по поводу покупки полузащитника Остона Урунова.

    «Мы получили оффер на выкуп из «Уфы» по Урунову, подумаем, принять ли предложение, после праздников. Возможно, трансфер состоится.

    Если мы продадим Урунова, то выйдем в ноль, скажем так. Мы не считаем зарплату игрока. Аренда у нас была бесплатная, более того, по ней мы получили определенные деньги как за попадание в состав Урунова, так и за непопадание, там двукратное увеличение», – сказал Мележиков.

    • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.
    • Хавбек вторую часть прошедшего сезона провел в башкирской команде на правах аренды.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26735

      VVM1964 15 минут назад

      Слабое звено - на выход .

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