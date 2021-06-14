Мележиков: «Спартак» выйдет в ноль, если продаст Урунова. Мы получили оффер на выкуп из «Уфы»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о предложении от «Уфы» по поводу покупки полузащитника Остона Урунова.

«Мы получили оффер на выкуп из «Уфы» по Урунову, подумаем, принять ли предложение, после праздников. Возможно, трансфер состоится.

Если мы продадим Урунова, то выйдем в ноль, скажем так. Мы не считаем зарплату игрока. Аренда у нас была бесплатная, более того, по ней мы получили определенные деньги как за попадание в состав Урунова, так и за непопадание, там двукратное увеличение», – сказал Мележиков.