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    Тотти: «О Миранчуке и Кокорине говорят в Италии. Они заметны»

    Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти высказался о России на Евро-2020. Экс-форвард «Ромы» сегодня прилетел в Москву.

    – Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией?

    – Это не от меня зависит. У России есть потрясающие игроки и хорошая команда. Но все решается на поле, так что...

    – Миранчук и Кокорин – когда они станут заметны в Серии А?

    – Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно.

    – Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым?

    – Да. Вообще, с бывшими игроками «Ромы» мы иногда встречаемся. Со всеми остались в хороших отношениях.

    – Кто, по-вашему, сыграет в финале Евро?

    – Думаю, в финале будет Франция. И, очень надеюсь, Италия.

    • Италия в первом матче Евро победила Турцию (3:0).
    • Россия проиграла Бельгии (0:3).
    • Миранчук играет за «Аталанту», Кокорин – за «Фиорентину».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8710

      Вомбат 29 секунд назад

      Кокорин более заметный, чем Миранчук. Только самые грустные итальянцы не смеются над Фиорентиной в связи с Кокориным. И играть он действительно будет. Рано или поздно, но постоянно. Когда освоит дорогу из Флоренции в свой любимый Монте-Карло.

      0
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      Рейтинг: +10852

      Hektor 84 53 минуты назад

      Что он заметил в действиях кокошки?

      2
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      Рейтинг: +47858

      portero > Hektor 84 30 минут назад

      Красиво отдыхает, вино красиво пьёт.... на поле то точно ничего красивого.

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      Рейтинг: +5675

      Томик 1 час назад

      И я надеюсь в финале увидеть Италию. Хотелось бы и Россию, но это как в анекдоте про уборку урожая - фантастичный вариант, если сами напряжемся и выйдем в финал и реалистичный вариант - прилетят инопланетяне и за нас выйдут в финал.

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      Рейтинг: +1128

      Atom2020 1 час назад

      Это явно неточный перевод.
      – Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией? => Никогда!
      – Миранчук и Кокорин – когда они станут заметны в Серии А? => А кто это?
      – Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым? => Нахрен он мне сдался!
      Последний ответ вроде правильно перевели.

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      Рейтинг: +2595

      minaev23 2 часа назад

      Про Кокорина он так брякнул.

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      Рейтинг: +4698

      Fusballer 2 часа назад

      Чем заметен Кокорин? По клубешникам тусуется?

      2
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      Рейтинг: +364

      TERMIK2142 > Fusballer 2 часа назад

      Первый игрок купленный любым Итальянским клубом который не играет))) Знаменит великой ленью)

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