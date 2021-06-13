Тотти: «О Миранчуке и Кокорине говорят в Италии. Они заметны»

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти высказался о России на Евро-2020. Экс-форвард «Ромы» сегодня прилетел в Москву.

– Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией?

– Это не от меня зависит. У России есть потрясающие игроки и хорошая команда. Но все решается на поле, так что...

– Миранчук и Кокорин – когда они станут заметны в Серии А?

– Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно.

– Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым?

– Да. Вообще, с бывшими игроками «Ромы» мы иногда встречаемся. Со всеми остались в хороших отношениях.

– Кто, по-вашему, сыграет в финале Евро?

– Думаю, в финале будет Франция. И, очень надеюсь, Италия.