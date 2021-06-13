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  • Тотти: «О Миранчуке и Кокорине говорят в Италии. Они заметны»

Тотти: «О Миранчуке и Кокорине говорят в Италии. Они заметны»

13 июня 2021, 17:10
8

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти высказался о России на Евро-2020. Экс-форвард «Ромы» сегодня прилетел в Москву.

– Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией?

– Это не от меня зависит. У России есть потрясающие игроки и хорошая команда. Но все решается на поле, так что...

– Миранчук и Кокорин – когда они станут заметны в Серии А?

– Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно.

– Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым?

– Да. Вообще, с бывшими игроками «Ромы» мы иногда встречаемся. Со всеми остались в хороших отношениях.

– Кто, по-вашему, сыграет в финале Евро?

– Думаю, в финале будет Франция. И, очень надеюсь, Италия.

  • Италия в первом матче Евро победила Турцию (3:0).
  • Россия проиграла Бельгии (0:3).
  • Миранчук играет за «Аталанту», Кокорин – за «Фиорентину».

Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Италия Россия Аталанта Фиорентина Тотти Франческо Кокорин Александр Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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Fusballer
1623594248
Чем заметен Кокорин? По клубешникам тусуется?
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deinego77@yandex.ru
1623594990
Про Кокорина он так брякнул.
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Atom2020
1623596338
Это явно неточный перевод. – Когда сборная России будет так же хороша, как сборная Италии в стартовом матче Евро с Турцией? => Никогда! – Миранчук и Кокорин – когда они станут заметны в Серии А? => А кто это? – Увидитесь в Москве с бывшим партнером по «Роме» Дмитрием Аленичевым? => Нахрен он мне сдался! Последний ответ вроде правильно перевели.
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Томик
1623599233
И я надеюсь в финале увидеть Италию. Хотелось бы и Россию, но это как в анекдоте про уборку урожая - фантастичный вариант, если сами напряжемся и выйдем в финал и реалистичный вариант - прилетят инопланетяне и за нас выйдут в финал.
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Hektor 84
1623599757
Что он заметил в действиях кокошки?
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Вомбат
1623602955
Кокорин более заметный, чем Миранчук. Только самые грустные итальянцы не смеются над Фиорентиной в связи с Кокориным. И играть он действительно будет. Рано или поздно, но постоянно. Когда освоит дорогу из Флоренции в свой любимый Монте-Карло.
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