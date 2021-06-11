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    Василий Березуцкий – о Галицком: «Видно, с каким трепетом и радостью он относится ко всему, что создал»

    Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

    – «Краснодар» – это огромный потенциал, который пока до конца не реализован. Все так?

    – Потенциал действительно сумасшедший: инфраструктура, академия, «Краснодар-2», база – все на уровне. Плюс потрясающий коллектив.

    Конечно, на данный момент все это не достигло уровня суперклуба в России, но я надеюсь, что в ближайшем будущем это осуществится. А мы постараемся приложить все усилия, чтобы этого добиться.

    – Почти любой, кто знакомится с Галицким, попадает под очарование его энергетики, харизмы. Какие впечатления у тебя?

    – Я с Сергеем Николаевичем был знаком и раньше. Да, он очень интересный человек. Во всем – и в своем бизнесе, и в отношении к футболу. Видно, с каким трепетом, желанием и радостью он относится ко всему, что он создал.

    • Березуцкий работает в «Краснодаре» с апреля.
    • Команда финишировала в РПЛ на 10-м месте.

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    Источник: Sport24

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