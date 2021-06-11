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    Василий Березуцкий – об уходе в «Краснодар»: «Набивать шишки вместе с таким же неопытным тренером в ЦСКА мне не хотелось»

    Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий назвал причину своего ухода из ЦСКА после назначения Ивицы Олича.

    – Главный вопрос: почему ты решил уехать в Краснодар? Полтора года назад ты отказался переходить в «Рубин» к Леониду Слуцкому именно из-за неготовности переезжать в другой город России. Что изменилось сейчас?

    – Все просто: я хочу расти как тренер. Для этого мне надо работать с человеком, у которого есть опыт – чтобы я мог у него учиться. Организации процесса, тактике, взаимоотношениям с руководством клуба – всему.

    У Ивицы Олича в данный момент такого опыта нет – так же, как и у меня. Поэтому я решил, что для моего личного развития как тренера будет лучше перейти в «Краснодар», а не терять время здесь. Набивать шишки вместе с таким же неопытным тренером в ЦСКА мне не очень хотелось – при всем моем теплом отношении к Ивице как к человеку.

    Что касается переезда в другой город... Как ни крути, я понял – если я хочу в будущем работать главным тренером, значит должен быть готов к регулярным перемещениям, знакомству с новыми людьми.

    И третий момент: у нас в ЦСКА с братом был примерно одинаковый функционал. Не хотелось по факту дублировать друг друга.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2530

      Бухбух 1 час назад

      Неопытный Олич будет посильнее любого квалифицированного российского тренеришки.

      0
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      Рейтинг: +66117

      insider_retro 1 час назад

      В общем-то рационально - оставить шишки хорвату, а самому погреться в лучах славы Ганчаренко...

      2
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      Рейтинг: +26

      Akms 1 час назад

      Ивица накажет в грядущем сезоне!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2829

      FENIX-SL > Akms 1 час назад

      как бы ни хотелось
      этого не будет
      с такими "усилениями" выше середины таблицы бы подняться

      0
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      Рейтинг: +12838

      KLIM777 1 час назад

      ты будешь расти как чепуха. Ты был на поле чепухой, ты как тренер будешь чепухой над которым все будут только ржать.

      0
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      Рейтинг: +42

      Abu Yusuf > KLIM777 1 час назад

      Сказал глупость сейчас ты

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      Рейтинг: +12838

      KLIM777 > Abu Yusuf 1 час назад

      да? Он был топ-защитником Европы? Или России?

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      Рейтинг: +2829

      FENIX-SL > KLIM777 1 час назад

      топов европы в россии вообще нет
      хотя ты думаешь иначе про свой клуб
      который только и делаешь что открывает рот на подачи с европы

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      Рейтинг: +12838

      KLIM777 > FENIX-SL 13 минут назад

      причем тут мой клуб? Когда речь идет про березу. Писец стерлочники

      0
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      Рейтинг: +94

      Юра мы всеPro 1 час назад

      К Слуцкому не пошел, потому что надеялся заменить Ганчаренка в ЦСКА, а когда пролетел фанерой, принял предложение того, кого хотел заменить в Москве, молодец, нос по ветру, зачем белорусу такой помощник, непонятно, как непонятно и мне, чем Олич лучше Березутского

      1
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      Рейтинг: +86251

      zigbert > Юра мы всеPro 51 минуту назад

      Вполне возможно что такой ход Березуцкого имел место быть.

      3
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      Рейтинг: +7465

      житель СПб 2 часа назад

      Звучит не очень солидно. Но пусть растет. удачи ему.

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