Василий Березуцкий – об уходе в «Краснодар»: «Набивать шишки вместе с таким же неопытным тренером в ЦСКА мне не хотелось»

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий назвал причину своего ухода из ЦСКА после назначения Ивицы Олича.

– Главный вопрос: почему ты решил уехать в Краснодар? Полтора года назад ты отказался переходить в «Рубин» к Леониду Слуцкому именно из-за неготовности переезжать в другой город России. Что изменилось сейчас?

– Все просто: я хочу расти как тренер. Для этого мне надо работать с человеком, у которого есть опыт – чтобы я мог у него учиться. Организации процесса, тактике, взаимоотношениям с руководством клуба – всему.

У Ивицы Олича в данный момент такого опыта нет – так же, как и у меня. Поэтому я решил, что для моего личного развития как тренера будет лучше перейти в «Краснодар», а не терять время здесь. Набивать шишки вместе с таким же неопытным тренером в ЦСКА мне не очень хотелось – при всем моем теплом отношении к Ивице как к человеку.

Что касается переезда в другой город... Как ни крути, я понял – если я хочу в будущем работать главным тренером, значит должен быть готов к регулярным перемещениям, знакомству с новыми людьми.

И третий момент: у нас в ЦСКА с братом был примерно одинаковый функционал. Не хотелось по факту дублировать друг друга.