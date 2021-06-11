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  • Василий Березуцкий – об уходе в «Краснодар»: «Набивать шишки вместе с таким же неопытным тренером в ЦСКА мне не хотелось»

Василий Березуцкий – об уходе в «Краснодар»: «Набивать шишки вместе с таким же неопытным тренером в ЦСКА мне не хотелось»

11 июня 2021, 18:44
10

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий назвал причину своего ухода из ЦСКА после назначения Ивицы Олича.

– Главный вопрос: почему ты решил уехать в Краснодар? Полтора года назад ты отказался переходить в «Рубин» к Леониду Слуцкому именно из-за неготовности переезжать в другой город России. Что изменилось сейчас?

– Все просто: я хочу расти как тренер. Для этого мне надо работать с человеком, у которого есть опыт – чтобы я мог у него учиться. Организации процесса, тактике, взаимоотношениям с руководством клуба – всему.

У Ивицы Олича в данный момент такого опыта нет – так же, как и у меня. Поэтому я решил, что для моего личного развития как тренера будет лучше перейти в «Краснодар», а не терять время здесь. Набивать шишки вместе с таким же неопытным тренером в ЦСКА мне не очень хотелось – при всем моем теплом отношении к Ивице как к человеку.

Что касается переезда в другой город... Как ни крути, я понял – если я хочу в будущем работать главным тренером, значит должен быть готов к регулярным перемещениям, знакомству с новыми людьми.

И третий момент: у нас в ЦСКА с братом был примерно одинаковый функционал. Не хотелось по факту дублировать друг друга.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Березуцкий Василий
Комментарии (10)
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житель СПб
1623428197
Звучит не очень солидно. Но пусть растет. удачи ему.
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Юра мы всеPro
1623429204
К Слуцкому не пошел, потому что надеялся заменить Ганчаренка в ЦСКА, а когда пролетел фанерой, принял предложение того, кого хотел заменить в Москве, молодец, нос по ветру, зачем белорусу такой помощник, непонятно, как непонятно и мне, чем Олич лучше Березутского
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Akms
1623429813
Ивица накажет в грядущем сезоне!!!
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insider_retro
1623430955
В общем-то рационально - оставить шишки хорвату, а самому погреться в лучах славы Ганчаренко...
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Бухбух
1623432284
Неопытный Олич будет посильнее любого квалифицированного российского тренеришки.
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general.lizyukov
1623437969
А что, предыдущий опыт работы с бульбашом ничему не научил? На те же грабли?
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BRO_football
1623441395
Всё правильно Березуцкий говорит. Если уж решил стать тренером, то опыта надо набираться как можно скорее. А с Оличем в ЦСКА, к сожалению, далеко не уйдёшь. Если бы остались Овчинников и Онопко, то ещё можно было бы остаться, а так, правильно сделал, что ушёл.
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