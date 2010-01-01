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    «Уфа» – об иске к Зареме: «Пора объяснить, что нужно отвечать за свои слова»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил, почему клуб подал в суд на супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

    «Зарема Салихова очень высокого мнения о себе. Не знаю, в связи с чем и с какими достижениями. У Шамиля Камиловича они всем понятны и известны, а тут какие-то голословные и ничем не подтверждeнные заявления, ставящие под сомнение работу большой команды.

    Может быть, она забыла, сколько очков «Спартак» брал в матчах с «Уфой» именно в прошлом сезоне, когда все говорили, что акционеры «Спартака» рассчитывают на шесть. Это очень странно и абсолютно непрофессионально.

    Наверное, пора кому-то объяснить ей, что нужно отвечать за свои слова. «Уфа» – это не просто увлечение чьего-то супруга, это бизнес, в который люди 10 лет вкладывают своe имя. Никто не позволит ей так обращаться с нашим «ребeнком».

    Ну как это так, что руководитель другого клуба управляет нашим клубом?! В связи с чем? Это, наверное, Газизов поручил Аликину на второй минуте забить гол в ворота «Спартака», – сказал Мурзагулов.

    • Причиной иска стали слова Салиховой о Шамиле Газизове, который якобы руководил «Уфой» в период работы в «Спартаке».
    • «Уфа» хочет получить компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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