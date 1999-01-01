Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «Уфа» подала в суд на Салихову за слова о Газизове. Клуб требует компенсацию 1 миллион рублей

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб подал в суд на супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

    Причиной иска стали слова Салиховой о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, который якобы руководил башкирским клубом в период работы в «Спартаке».

    «Формально я ещe руковожу советом директоров, потому что не собрали новый. Я подпишу документы, а заниматься делом будут наши юристы. Это будет иск от «Уфы», потому что оскорблeн весь бренд и все наши болельщики.

    Мы хотим компенсацию в миллион рублей. Мы отправим эту компенсацию в дом ребeнка, которому мы, так сложилось исторически, помогаем», – сказал Мурзагулов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • Газизов подал в суд на «Спартак» в требованием взыскать задолженности по выходному пособию.

    Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14368

      JTherry 17 минут назад

      дебилы, лезут на рожон, не зная, что у Заремы "в рукаве припрятано" против Газика...) прое*ут свой лимон на "благотворительность"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Solist345345 38 минут назад

      Как якобы "благородно" прикрылись благотворительностью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18232

      vladimir-7 44 минуты назад

      Для детей надо было просить 1 миллион евро. А ещё и Газик подаст
      свой личный иск на Зарему Салихову за официальное оскорбление и
      моральный ущерб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15019

      derrik2000 49 минут назад

      Правильно! А не хрен языком чесать в медиа-пространстве!
      Вот если бы Федуну в послели она то же самое о Газизове сказала, то тогда, думаю, обошлась бы без судебного разбирательства. ))))))))))))
      А так придётся один день без бабла "на булавки", которые ей даёт Федун, посидеть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18232

      vladimir-7 > derrik2000 41 минуту назад

      Федуну пора для Заремы включать "ночной усмиритель".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5819

      Cleaner 53 минуты назад

      Уфа оборзела...(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19619

      slavutiq70 57 минут назад

      Землячки одна другого лучше,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      "supermax" 1 час назад

      во дуристика

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86209
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66093
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru