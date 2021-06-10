«Уфа» подала в суд на Салихову за слова о Газизове. Клуб требует компенсацию 1 миллион рублей

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб подал в суд на супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

Причиной иска стали слова Салиховой о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, который якобы руководил башкирским клубом в период работы в «Спартаке».

«Формально я ещe руковожу советом директоров, потому что не собрали новый. Я подпишу документы, а заниматься делом будут наши юристы. Это будет иск от «Уфы», потому что оскорблeн весь бренд и все наши болельщики.

Мы хотим компенсацию в миллион рублей. Мы отправим эту компенсацию в дом ребeнка, которому мы, так сложилось исторически, помогаем», – сказал Мурзагулов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте он вернулся в «Уфу».

Газизов подал в суд на «Спартак» в требованием взыскать задолженности по выходному пособию.

Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»