«Уфа» подала в суд на Салихову за слова о Газизове. Клуб требует компенсацию 1 миллион рублей

дебилы, лезут на рожон, не зная, что у Заремы "в рукаве припрятано" против Газика...) прое*ут свой лимон на "благотворительность"...
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб подал в суд на супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.
Причиной иска стали слова Салиховой о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, который якобы руководил башкирским клубом в период работы в «Спартаке».
«Формально я ещe руковожу советом директоров, потому что не собрали новый. Я подпишу документы, а заниматься делом будут наши юристы. Это будет иск от «Уфы», потому что оскорблeн весь бренд и все наши болельщики.
Мы хотим компенсацию в миллион рублей. Мы отправим эту компенсацию в дом ребeнка, которому мы, так сложилось исторически, помогаем», – сказал Мурзагулов.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте он вернулся в «Уфу».
- Газизов подал в суд на «Спартак» в требованием взыскать задолженности по выходному пособию.
Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»