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  • «Уфа» подала в суд на Салихову за слова о Газизове. Клуб требует компенсацию 1 миллион рублей

«Уфа» подала в суд на Салихову за слова о Газизове. Клуб требует компенсацию 1 миллион рублей

10 июня 2021, 16:50
15

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб подал в суд на супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

Причиной иска стали слова Салиховой о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, который якобы руководил башкирским клубом в период работы в «Спартаке».

«Формально я ещe руковожу советом директоров, потому что не собрали новый. Я подпишу документы, а заниматься делом будут наши юристы. Это будет иск от «Уфы», потому что оскорблeн весь бренд и все наши болельщики.

Мы хотим компенсацию в миллион рублей. Мы отправим эту компенсацию в дом ребeнка, которому мы, так сложилось исторически, помогаем», – сказал Мурзагулов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • Газизов подал в суд на «Спартак» в требованием взыскать задолженности по выходному пособию.

Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (15)
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"supermax"
1623333252
во дуристика
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slavа0508
1623333749
Землячки одна другого лучше,,,
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vladimir-7
1623334532
Для детей надо было просить 1 миллион евро. А ещё и Газик подаст свой личный иск на Зарему Салихову за официальное оскорбление и моральный ущерб.
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Solist345345
1623334869
Как якобы "благородно" прикрылись благотворительностью.
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JTherry
1623336128
дебилы, лезут на рожон, не зная, что у Заремы "в рукаве припрятано" против Газика...) прое*ут свой лимон на "благотворительность"...
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R_a_i_n
1623337826
а конкретно что не понравилось Уфе
Ответить
portero
1623341446
Мало требуют или больше по закону нельзя??? Просто юристы зря рабочее время потратят.
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NewLife
1623346060
И с той и с другой стороны неадекваты.
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BRAZILES
1623347628
Зарема отправь сразу эти деньги втотдом ребенка
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ivany4
1623348560
Напоминает тайное собрание в "12 стульях": - ... Некоторые едят бутерброды с красной икрой, а некоторые и с черной.... И только беспризорные дети остаются без призора. ... Полная тайна вкладов. ... Поможем детям. ... Дети вас не забудут.))) Как все привыкли давить на чувства к детям.
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