Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как Шамиль Газизов помогал «Уфе», работая гендиректором в московском клубе.

«Болельщики «Уфы» ликуют: «Как хорошо, что Шамиль Газизов вернулся! С новым тренером угадал, спас от вылета». Забавно, но предыдущего тренера тоже назначал Газизов.

Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Газизову приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: «Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». Фух, отлегло.

Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном шамилевскому сердцу клубе.

Вполне понятна и обида Наримана (Акавов – экс-глава селекции «Спартака» – прим. «Бомбардира») на меня, которая даже в Instat и Wyscout всe chercher да chercher за каждым скаутом: ведь уже октябрь, а купили только Андрича в «Уфу».

На мои требования всех разогнать немедленно Газизов искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас десять туров прошло, а защитника всe нет и нет. Про конфликт интересов – нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес.

Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность Газизова: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника», – написала Салихова в телеграме.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте он вернулся в «Уфу».

Вчера стало известно, что Газизов подал в суд на «Спартак» в требованием взыскать задолженности по выходному пособию.

«Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»