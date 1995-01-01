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    Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»

    Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как Шамиль Газизов помогал «Уфе», работая гендиректором в московском клубе.

    «Болельщики «Уфы» ликуют: «Как хорошо, что Шамиль Газизов вернулся! С новым тренером угадал, спас от вылета». Забавно, но предыдущего тренера тоже назначал Газизов.

    Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Газизову приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: «Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». Фух, отлегло.

    Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном шамилевскому сердцу клубе.

    Вполне понятна и обида Наримана (Акавов – экс-глава селекции «Спартака» – прим. «Бомбардира») на меня, которая даже в Instat и Wyscout всe chercher да chercher за каждым скаутом: ведь уже октябрь, а купили только Андрича в «Уфу».

    На мои требования всех разогнать немедленно Газизов искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас десять туров прошло, а защитника всe нет и нет. Про конфликт интересов – нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес.

    Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность Газизова: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника», – написала Салихова в телеграме.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • Вчера стало известно, что Газизов подал в суд на «Спартак» в требованием взыскать задолженности по выходному пособию.

    «Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23

      Vadi11 23 минуты назад

      Зачем постоянно нужна эта грязь? Ведет себя как моя бывшая

      0
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      Рейтинг: +9321

      Литейный4 39 минут назад

      Газизов смелый мужик. Как он эффектно бросил перчатку в сторону Зенита. Но та не долетев плюхнулась. А Зенит тогда как всегда размазал мазутный проект. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8261

      NewLife 1 час назад

      "Если бы я был такой умный как моя Сара потом.....))"

      2
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      Рейтинг: +9819

      BRO_football 1 час назад

      А кто был инициатором приглашения Газизова в Уфу? Уж не сама ли Зарема? Совпадение, что Зарема сама родом из Уфы и гендира она пригласила тоже из Уфы? Теперь она недовольна чем-то

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19588

      slavutiq70 1 час назад

      Не пойму главный редактор бомбардира запал что ли на Зарему???На самом деле перебор с её высказываниями,,,,

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      Рейтинг: +26675

      VVM1964 > slavutiq70 1 час назад

      Думаю кто-то УСИЛЕННО " спонсирует " её многочисленные комментарии на бомбардире , тут уже действительно ЯВНЫЙ перебор - про каждый чих печатают .

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