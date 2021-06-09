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  • Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»

Зарема: «При Газизове селекция в «Спартаке» работала на «Уфу». Конфликт интересов? Нет, не слышали»

9 июня 2021, 17:38
11

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как Шамиль Газизов помогал «Уфе», работая гендиректором в московском клубе.

«Болельщики «Уфы» ликуют: «Как хорошо, что Шамиль Газизов вернулся! С новым тренером угадал, спас от вылета». Забавно, но предыдущего тренера тоже назначал Газизов.

Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Газизову приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: «Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». Фух, отлегло.

Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном шамилевскому сердцу клубе.

Вполне понятна и обида Наримана (Акавов – экс-глава селекции «Спартака» – прим. «Бомбардира») на меня, которая даже в Instat и Wyscout всe chercher да chercher за каждым скаутом: ведь уже октябрь, а купили только Андрича в «Уфу».

На мои требования всех разогнать немедленно Газизов искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас десять туров прошло, а защитника всe нет и нет. Про конфликт интересов – нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес.

Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность Газизова: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника», – написала Салихова в телеграме.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • Вчера стало известно, что Газизов подал в суд на «Спартак» в требованием взыскать задолженности по выходному пособию.

«Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (11)
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slavа0508
1623251111
Не пойму главный редактор бомбардира запал что ли на Зарему???На самом деле перебор с её высказываниями,,,,
Ответить
BRO_football
1623251436
А кто был инициатором приглашения Газизова в Уфу? Уж не сама ли Зарема? Совпадение, что Зарема сама родом из Уфы и гендира она пригласила тоже из Уфы? Теперь она недовольна чем-то
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NewLife
1623252548
"Если бы я был такой умный как моя Сара потом.....))"
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Vadi11
1623255869
Зачем постоянно нужна эта грязь? Ведет себя как моя бывшая
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Shamil79
1623260788
трудная у Заремы жизнь в Спартаке была
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BarStep
1623264771
Ну в целом я аплодирую Алекперову и системе Спартак за тонкий ход начала подготовки общественного мнения, РФС и судейского корпуса к тому, что только Спартак в год его столетия обязан быть чемпионом... Кто-то ещё верит в то, что то что она говорит наверное уже месяц здесь, говорит именно она, а не пиарщики пишущие ей эти вбросы?!
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Вомбат
1623264927
Когда же, наконец, ее заткнут?
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Dr.Metal
1623268675
Почему везде пишут: Зарема. У нее фамилии нет? Тогда новости про Федуна можно писать так: Леонид..... Про путина- Владимир:.... Её должны все по имени знать что-ли?
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