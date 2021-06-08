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  • «Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»

«Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»

8 июня 2021, 22:59
10

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об иске экс-гендиректора московского клуба Шамиля Газизова.

Функционер требует взыскать со «Спартака» задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.

«Шамиль – знатный аферист», – написала Салихова в телеграме.

  • Газизов подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а позже отложено на 11 июня.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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derrik2000
1623184939
Нормально, а? Договор ГОТОВИЛИ юристы Спартака и с Газизовым только утрясали отдельные моменты, в которые уж ЭТОТ пункт никак не входил, поскольку очевидно, что раз договор Спартак готовил, то его он готовил "под себя", а уж никак не "под Газизова". Договор подписали обе стороны? Обе. И я думаю, что "с чувством глубокого морального удовлетворения". как говорили раньше. Так в чём афёра со стороны Газизова? В том, что он ТРЕБУЕТ от ФК "Спартак Москва" выполнять условия договора? Баба, она и есть - БАБА.
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Дядя Серёжа
1623201109
Это их дела. Просто цифры на фоне зарплаты в размере МРОТ более 100 сотрудников из 130 в моей бюджетной спортивной организации и администрация города не может найти 50 миллионов на реконструкцию ледовой арены уже 3 года...... Как говорил Жванецкий: "Лекарств (денег) полно!!!"
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slavа0508
1623208358
Вот она твоя работа Зарема,,,,,а то других обсуждать ты профи,,,,землячка пригласила ,уволила а платить Алекперову с Федуном,,,,
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portero
1623217045
И это как понять? Газизов договор читать не умеет или всё же юристы опять лоханулись.....
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nemolod
1623218779
Если знали,что аферист,то зачем брали на работу в клуб?
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vladimir-7
1623219664
Ну вот, Газик может смело подать новый иск на Зарему Салихову, за официальное оскорбление, а это ещё ~ 100 млн. В суде ей придется доказать, что Шамиль – знатный аферист. Языком чесать надо обоснованно и осторожно.
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zigbert
1623238403
Куда же вы смотрели, составляя договор?
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