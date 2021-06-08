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    «Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об иске экс-гендиректора московского клуба Шамиля Газизова.

    Функционер требует взыскать со «Спартака» задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.

    «Шамиль – знатный аферист», – написала Салихова в телеграме.

    • Газизов подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а позже отложено на 11 июня.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».

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    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    08.06.2021 22:59
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +15006

      derrik2000 1 час назад

      Нормально, а?
      Договор ГОТОВИЛИ юристы Спартака и с Газизовым только утрясали отдельные моменты, в которые уж ЭТОТ пункт никак не входил, поскольку очевидно, что раз договор Спартак готовил, то его он готовил "под себя", а уж никак не "под Газизова".
      Договор подписали обе стороны?
      Обе. И я думаю, что "с чувством глубокого морального удовлетворения". как говорили раньше.
      Так в чём афёра со стороны Газизова?
      В том, что он ТРЕБУЕТ от ФК "Спартак Москва" выполнять условия договора?
      Баба, она и есть - БАБА.

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