«Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об иске экс-гендиректора московского клуба Шамиля Газизова.
Функционер требует взыскать со «Спартака» задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.
«Шамиль – знатный аферист», – написала Салихова в телеграме.
- Газизов подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а позже отложено на 11 июня.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте он вернулся в «Уфу».
Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой