«Шамиль – знатный аферист». Зарема – о Газизове, подавшем в суд на «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об иске экс-гендиректора московского клуба Шамиля Газизова.

Функционер требует взыскать со «Спартака» задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.

«Шамиль – знатный аферист», – написала Салихова в телеграме.