В Петербурге открыли станцию метро «Зенит». На платформе представлены копии трофеев клуба

Сегодня, 10 июня, в Санкт-Петербурге официально открылась станция метро «Зенит».
В церемонии открытия приняли участие экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов, а также вице-губернаторы Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский.
Вестибюль ближайшей станции к «Газпром Арене» украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах.
Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.
- Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020.
- Турнир пройдет стартует 11 июня.
- 12 июня сборная России сыграет в Петербурге с Бельгией.
Источник: официальный сайт «Зенита»