В Петербурге открыли станцию метро «Зенит». На платформе представлены копии трофеев клуба

Сегодня, 10 июня, в Санкт-Петербурге официально открылась станция метро «Зенит».

В церемонии открытия приняли участие экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов, а также вице-губернаторы Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский.

Вестибюль ближайшей станции к «Газпром Арене» украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах.

Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.