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    В Петербурге открыли станцию метро «Зенит». На платформе представлены копии трофеев клуба

    Сегодня, 10 июня, в Санкт-Петербурге официально открылась станция метро «Зенит».

    В церемонии открытия приняли участие экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов, а также вице-губернаторы Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский.

    Вестибюль ближайшей станции к «Газпром Арене» украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах.

    Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.

    • Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020.
    • Турнир пройдет стартует 11 июня.
    • 12 июня сборная России сыграет в Петербурге с Бельгией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4685

      maygli 2 часа назад

      Ну и молодцы.

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