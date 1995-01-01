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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    ⚡ УЕФА подтвердил, что Санкт-Петебург примет семь матчей Евро-2020

    Исполнительный комитет УЕФА принял решение изменить место проведения отдельных матчей Евро-2020.

    Три игры, которые планировал принять Дублин, перенесены в Санкт-Петербург. Итого в российском городе пройдут семь встреч континентального первенства.

    12 июня: БельгияРоссия, 22:00 мск

    14 июня: ПольшаСловакия, 19:00 мск

    16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск

    18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск

    21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск

    23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск

    2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17109

      vladimir-7 3 минуты назад

      Управление футболом в России ведёт Газпром, поэтому все игры проведут
      на Газпром Арене, вместимостью 80 000 чел., Лужники – 81 000 чел.
      Вопрос: а почему бы не поделить эти игры пополам??? Ау, Дюков?

      0
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      Рейтинг: +3607

      mutabor0992 27 минут назад

      Походу опять будет повторение 2018...Клоунада!!!

      0
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      Рейтинг: +3607

      mutabor0992 28 минут назад

      А с Бельгией где должны были играть?

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      Рейтинг: +851

      Федорыч-НН 35 минут назад

      Поляков и Словаков - в огород, на картофельное поле.

      0
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      Рейтинг: +18469

      slavutiq70 58 минут назад

      А что бы на Луже не провести половина,стадион отгрохали и пустует,,

      1
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      Рейтинг: +2033

      Алехсбургер. 1 час назад

      Ну ,последние-то три на Турбостроителе играть будут,на Охте.
      Там как раз сейчас поле выкопали..напротив кладбища.
      А мужики-то не знают.

      0
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      Рейтинг: +20028

      bset 1 час назад

      Добавили бы в Лужники тогда уж. А то арену отгрохали, а она пустует.

      2
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      Рейтинг: +23760

      пьяныйхоровод > bset 1 час назад

      Гаспрофсёкупил , фсястраназнаит . Аминь !

      3
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      Рейтинг: +3056

      Semenycch 1 час назад

      Круто!

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