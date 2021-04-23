⚡ УЕФА подтвердил, что Санкт-Петебург примет семь матчей Евро-2020

Исполнительный комитет УЕФА принял решение изменить место проведения отдельных матчей Евро-2020.
Три игры, которые планировал принять Дублин, перенесены в Санкт-Петербург. Итого в российском городе пройдут семь встреч континентального первенства.
12 июня: Бельгия – Россия, 22:00 мск
14 июня: Польша – Словакия, 19:00 мск
16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск
18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск
21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск
23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск
2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.
Источник: Официальный сайт УЕФА