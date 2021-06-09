Главные новости дня. «Динамо» подпишет Лаксальта, Газизов подал в суд на «Спартак»

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Рыжиков ушел из «Красавы». Савин сказал, что он нарушал режим

РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины

Арустамян не аккредитован на Евро. Его заблокировал Азербайджан

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«Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым. В августе ему будет 38

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