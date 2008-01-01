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    РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины

    РФС направил обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

    «Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

    Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», сказала служба коммуникаций РФС.

    • На футболке украинцев изображен контур границ страны с Крымом, который с 2014 года входит в состав России.
    • Также на форме есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые считаются политическими, что запрещено УЕФА.

    Украина сыграет на Евро-2020 в форме с контуром границ страны. Туда попал Крым

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    Источник: «Чемпионат»

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