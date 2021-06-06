Украина сыграет на Евро-2020 в форме с контуром границ страны. Туда попал Крым

Да пусть хоть голые играют!!!Им какую форму выдадут,в той они будут и играть.Они не решают.В противном случае,в окна их домов прилетит привет от националистов(коктейль молотова).Обыграть их по спортивному принципу(на футбольном поле в всех трех матчах),и пусть возвращаются обратно с этой формой к их изготовителям!!!Все равно буду болеть,как болельщик,и за наших соседей,Украинцев,и за нашу сборную,а каким будет результат,ждать осталось не долго!!!Всем хорошего настроения во время ЕВРО-2021,и побольше красивого и результативного футбола!!!
Опубликованы фото новой формы сборной Украины. В ней украинцы поучаствуют в чемпионате Европы.
На майке представлен контур границ Украины. Туда попал Крымский полуостров. Фото доступно ниже.
- В Госдуме России призвали УЕФА запретить Украине эту форму.
- Украина стартует на Евро-2020 13 июня матчем против Нидерландов.
- Шанс Украины выиграть Евро-2020 – меньше процента.