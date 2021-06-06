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    Украина сыграет на Евро-2020 в форме с контуром границ страны. Туда попал Крым

    Опубликованы фото новой формы сборной Украины. В ней украинцы поучаствуют в чемпионате Европы.

    На майке представлен контур границ Украины. Туда попал Крымский полуостров. Фото доступно ниже.

    • В Госдуме России призвали УЕФА запретить Украине эту форму.
    • Украина стартует на Евро-2020 13 июня матчем против Нидерландов.
    • Шанс Украины выиграть Евро-2020 – меньше процента.

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    Источник: фейсбук Андрея Павелко

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    06.06.2021 16:27
    Комментарии49
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      Рейтинг: +89

      valiknavashinsky 10 часов назад

      Да пусть хоть голые играют!!!Им какую форму выдадут,в той они будут и играть.Они не решают.В противном случае,в окна их домов прилетит привет от националистов(коктейль молотова).Обыграть их по спортивному принципу(на футбольном поле в всех трех матчах),и пусть возвращаются обратно с этой формой к их изготовителям!!!Все равно буду болеть,как болельщик,и за наших соседей,Украинцев,и за нашу сборную,а каким будет результат,ждать осталось не долго!!!Всем хорошего настроения во время ЕВРО-2021,и побольше красивого и результативного футбола!!!

      0
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      Рейтинг: -30

      чаппай > valiknavashinsky 10 часов назад

      Это расиянам какую выдадут, в той и будут, потому что говноеды генетически и ссыкуны. Украинцы для того и Майдан ли, чтобы говно за ворами и коррупционерами не доедать, как у нас 90проц населения делает.

      1
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      Рейтинг: +1037

      Радио1000шумеров > чаппай 8 часов назад

      Ну если ты говно жрешь и ссышься, то на других свои похабные привычки не распространяй.

      3
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      Рейтинг: -30

      чаппай > Радио1000шумеров 8 часов назад

      Чтд. Уровень интеллекта, конечно, м-да....

      1
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      Рейтинг: +612

      амани 18 часов назад

      быдло новости

      0
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      Рейтинг: +2776

      AZ 19 часов назад

      Нидерланды в первом матче Евро - аннексируют Крым у украинцев...

      1
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      Рейтинг: -30

      чаппай > AZ 9 часов назад

      Е*ланов бы, типа тебя, кто-нибудь бы из России аннексировал... Вот зажили бы тогда...

      1
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      Рейтинг: +2802

      PAREVG. 19 часов назад

      А кому это интересно, украинцам? если бы об этом не написали, этого никто бы и не заметил, ВООБЩЕ НИКТО.
      А если и заметил, то не придал значение.
      Я в крыму был еще во времена СССР, и тогда мне там не понравилось. Абхазия лучше, и дешевле.

      4
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      Рейтинг: +2802

      PAREVG. > чаппай 7 часов назад

      Я о климате, приличного сервиса кроме Сербии, Хорватии, Черногории и Кипра, нигде нет, разве только в Испании, но там слишком шумно.

      0
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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 19 часов назад

      Дебилы, вас уже 20 лет имеет Путин с друзьями , а вы свою злость на украинцев спускаете. Они то вам ничего плохого не сделали.
      Вас е..ут кремлёвские , а не киевские.
      Безмозглые терпилы !!!

      2
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      Рейтинг: +5881

      playsh > Alekxei Z. 19 часов назад

      Любое государство "пялит" своих налогоплательщиков,без исключения.Вот только не помню,что бы мои москали ездили к вам в хохляндию на заработки.А вот у нас на дачах хохлы каждый год приезжали работать за копейки,что бы с голоду не сдохнуть,с весны по осень.А теперь куда ездят,в Польшу?

      3
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      Рейтинг: -30

      чаппай > playsh 9 часов назад

      Туда же, куда расияне, в Чехию, Польшу, Германию, Финляндию. Украинцы то ладно, они без нефти и газа, только-только избавились от старшего брата-паразита, и налаживают цивилизованную жизнь, МРОТ выше российского и продолжает расти. За них можно не переживать, у них всё отлично будет, если путлер со своим русским миром не будет лезть

      1
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      Рейтинг: +3031

      Axe111 20 часов назад

      М-да ну что ж. Опять сногсшибательная футбольная новость БРАВО!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +174

      Shamil79 20 часов назад

      кто же им эту идею подсказал?

      1
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      Рейтинг: +5881

      playsh > Shamil79 20 часов назад

      Да просто сала в шоколаде обожрались,под горилку...

      1
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      Рейтинг: +3164

      sobaka120982 21 час назад

      Что вы ждёте от рядовых хохлов? Им сказали одеть эти майки они оденут, ни же всю историю были пресмыкающимися. Что скажут то и сделают, подождите прикажут лизать и это будут делать.

      1
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      Рейтинг: +7162

      FanatSerj 21 час назад

      Футбол в не политики говорили они, ну да, конечно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1104

      FROL001 21 час назад

      Это в границы Крыма попала Украина. Гыгыгы

      9
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