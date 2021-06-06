The Analyst: Россия – 13-я команда по вероятности выигрыша Евро-2020

Сервис спортивной статистики The Analyst составил рейтинг участников Евро-2020 по вероятности их победы в турнире. Список возглавила Франция: посчитано, что она возьмет кубок с вероятностью в более чем 20 процентов.
Россия в этом рейтинге оказалась на 13-м месте. Вероятность победы команды в турнире – один процент.
При составлении рейтинга использовались модели на основе различных статистических показателей.
- 12 июня Россия стартует в турнире матчем против Бельгии.
- Последний раз в плей-офф Евро Россия выходила в 2008 году.
- У России на Евро-2020 18-й по стоимости состав (190 миллионов евро).
Источник: The Analyst