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  • The Analyst: Россия – 13-я команда по вероятности выигрыша Евро-2020

The Analyst: Россия – 13-я команда по вероятности выигрыша Евро-2020

6 июня 2021, 10:14
24

Сервис спортивной статистики The Analyst составил рейтинг участников Евро-2020 по вероятности их победы в турнире. Список возглавила Франция: посчитано, что она возьмет кубок с вероятностью в более чем 20 процентов.

Россия в этом рейтинге оказалась на 13-м месте. Вероятность победы команды в турнире – один процент.

При составлении рейтинга использовались модели на основе различных статистических показателей.

  • 12 июня Россия стартует в турнире матчем против Бельгии.
  • Последний раз в плей-офф Евро Россия выходила в 2008 году.
  • У России на Евро-2020 18-й по стоимости состав (190 миллионов евро).

Источник: The Analyst
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (24)
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Cubinec1989
1622963811
Вы нам льстите...)
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Черкизовский Кот
1622965710
Испания на третьем месте??? Да не смешите! У них довольно посредственный состав без Рамоса, Карвахаля, Аспаса. Де Хеа уже на лавке. Да у Англии состав на порядок сильнее и шансов на кубок гораздо больше.
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almanev
1622966814
У буков Англия вторая
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Лфшт
1622968539
А я бы поставил чуть ниже Северной Македонии
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Боцман59rus
1622969346
- и четвертая, по чероятности выхода из группы)))
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Cules2013
1622969898
Англия что-то низко. Многие букмекеры выделяют троицу Бельгия-Франция-Англия. на мой взгляд дальше должна идти Италия. Уже несколько лет подряд у них крепкая добротная команда, чего не скажешь о немцах или нидерландцах с испанцами у которых, давайте будем честны, самый настоящий кризис.
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партизан84
1622971824
не ну тут шансы хорошие))))))
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subbotaspartak
1622976583
Целый процент, обнадёживает...
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JTherry
1622978906
13-ое место в рейтинге... суеверные есть на сайте?) две команды из нашей группы выше нашей сборной в рейтинге... прорвемся...!)
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vladik12
1622985901
Англия ниже Дании?..
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