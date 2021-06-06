The Analyst: Россия – 13-я команда по вероятности выигрыша Евро-2020

Сервис спортивной статистики The Analyst составил рейтинг участников Евро-2020 по вероятности их победы в турнире. Список возглавила Франция: посчитано, что она возьмет кубок с вероятностью в более чем 20 процентов.

Россия в этом рейтинге оказалась на 13-м месте. Вероятность победы команды в турнире – один процент.

При составлении рейтинга использовались модели на основе различных статистических показателей.