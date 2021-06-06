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    The Analyst: Россия – 13-я команда по вероятности выигрыша Евро-2020

    Сервис спортивной статистики The Analyst составил рейтинг участников Евро-2020 по вероятности их победы в турнире. Список возглавила Франция: посчитано, что она возьмет кубок с вероятностью в более чем 20 процентов.

    Россия в этом рейтинге оказалась на 13-м месте. Вероятность победы команды в турнире – один процент.

    При составлении рейтинга использовались модели на основе различных статистических показателей.

    • 12 июня Россия стартует в турнире матчем против Бельгии.
    • Последний раз в плей-офф Евро Россия выходила в 2008 году.
    • У России на Евро-2020 18-й по стоимости состав (190 миллионов евро).

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    Источник: The Analyst

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    06.06.2021 10:14
    Комментарии26
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      Рейтинг: +15001

      derrik2000 6 июня, 17:17

      Делаем все дружно у букмекеров ставки на Россию.
      Это ж СКОЛЬКО БАБЛА поднимем если чё??? DDD
      О-О-О-О!!!

      ))))))

      0
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      Рейтинг: +5756

      vladik12 6 июня, 16:25

      Англия ниже Дании?..

      1
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      Рейтинг: +14300

      JTherry 6 июня, 14:28

      13-ое место в рейтинге... суеверные есть на сайте?) две команды из нашей группы выше нашей сборной в рейтинге... прорвемся...!)

      2
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      Рейтинг: +5551

      subbotaspartak 6 июня, 13:49

      Целый процент, обнадёживает...

      4
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      Рейтинг: +814

      партизан84 6 июня, 12:30

      не ну тут шансы хорошие))))))

      1
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      Рейтинг: +12218

      Cules2013 6 июня, 11:58

      Англия что-то низко. Многие букмекеры выделяют троицу Бельгия-Франция-Англия.
      на мой взгляд дальше должна идти Италия. Уже несколько лет подряд у них крепкая добротная команда, чего не скажешь о немцах или нидерландцах с испанцами у которых, давайте будем честны, самый настоящий кризис.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus > Cules2013 6 июня, 11:59

      -а выиграют немцы.

      3
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      Рейтинг: +12218

      Cules2013 > Боцман59rus 6 июня, 17:18

      ага, как они выиграли последние ЧМ и ЧЕ)))

      1
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus > Cules2013 6 июня, 17:45

      -а Англия с Бельгией сколько?

      1
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      Рейтинг: +12218

      Cules2013 > Боцман59rus 21 час назад

      так дело же не в количестве, а в текущей форме. Последние годы немцы ни о чём. И пока Лёв всё ещё тренер, шаг вперёд сборная не сделает.

      0
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 6 июня, 11:49

      - и четвертая, по чероятности выхода из группы)))

      4
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      Рейтинг: +1584

      Январь 59 > Боцман59rus 6 июня, 13:12

      Россия выйдет из группы и прямиком домой. Четвертое место .

      1
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus > Январь 59 6 июня, 13:24

      Как мечтал Дзюба - самый яркий и креативный выход

      1
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      Рейтинг: +377

      Лфшт 6 июня, 11:35

      А я бы поставил чуть ниже Северной Македонии

      0
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      Рейтинг: +7552

      KPCCSPB 6 июня, 11:29

      Шведы выше нас, вот это смех. Даже интересно, как низко мы опустимся ещё в различных рейтингах.

      1
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      ...
      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus > KPCCSPB 6 июня, 11:57

      Посмотри а в каких клубах играют шведы и в каких наши и смейся дальше.

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      Рейтинг: +7552

      KPCCSPB > Боцман59rus 6 июня, 13:24

      Ну, три игрока из РПЛ, по 1 из Ювентуса, МЮ, Лейпциг, Милан. Остальные в середняках. Ты посмотри, где у них вратарь основной играет. И что тут страшного? Мы же не против МЮ или Ювентуса играть выйдем. Другое дело, что с такой защитой, в рейтингах нам в целом делать нечего.

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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus > KPCCSPB 4 часа назад

      эти середняки, нас два года в европе унижают)))

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      Рейтинг: +7552

      KPCCSPB > Боцман59rus 3 часа назад

      А как нас не унижать, если бегать не хотим, а только деньги. Да и составы слабейшие наверное за всё время.

      0
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      Рейтинг: +1675

      almanev 6 июня, 11:06

      У буков Англия вторая

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