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    Арустамян не аккредитован на Евро. Его заблокировал Азербайджан

    Журналист Василий Уткин сообщил, что комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020.

    «Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель не аккредитован!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты, во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец.

    Что это, как не лишение человека [права] заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу?

    Понятно ведь, что Нобель и не поехал бы работать в Азербайджан. Теперь не поедет ни в Лондон, ни в Амстердам. Потому что вот такие вот бывают скоты на свете. Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», – написал Уткин в телеграме.

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Баку примет матчи группы А: Швейцария – Уэльс, Турция – Уэльс и Турция – Швейцария, а также 1 игру 1/4 финала.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1672

      acor94 32 минуты назад

      Ну ничего, в Питер сгоняет и хватит ему. Вася, вот он шанс вернуться в большую игру, поедешь сам в Баку!

      1
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      Рейтинг: +5253

      Добрый Бобер 46 минут назад

      Судя по-всему, это ещё не прошла эйфория от "победы" турецкой армии в Карабахе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      ARRustam > Добрый Бобер 29 минут назад

      А ты присутствовал на этой войне, что пишешь турецкая армия. Только и можешь пустозвонить тут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22737

      Боцман59rus 49 минут назад

      - можно еще Чердака с Губером?

      3
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      ...
      Рейтинг: +493

      dragoon000320 > Боцман59rus 45 минут назад

      их надо было в первую очередь не аккредитовать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8128

      ivany4 1 час назад

      А говорят, спорт вне политики.
      Насквозь прогнил запад со своими "ценностями".))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -107

      American-Patriot 1 час назад

      Не все так однозначно, значит есть за что. Вы, там на России, ведите себя нормально...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12231

      Cules2013 1 час назад

      в данном случае Вася сказал по делу

      4
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      Рейтинг: +3740

      Из Твери Леха 1 час назад

      а жирного самого допустили туда?

      1
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      Рейтинг: +12808

      KLIM777 > Из Твери Леха 1 час назад

      допустили в крицу-гриль

      0
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      Рейтинг: +18132

      vladimir-7 > Из Твери Леха 1 час назад

      Могут допустить, но обратно нет.

      0
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      Рейтинг: +468

      shahor 1 час назад

      Полностью солидарен с Уткиным.За подобные "проделки" Азербайджан надо отправлять туда,куда отправлены ряд спортивных ассоциаций исламской республики Иран.В международной игнор и недопуск на международные соревнования.Позорище...

      8
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      Рейтинг: +38

      ARRustam > shahor 1 час назад

      Вы понимаете, что означает аккредитация? Ее можно получить и не получить, она не выдается на обязательной основе. Не получил, значит - заслужил. А при этом, вы, как и этот Уткин или Дудкин как его там, уже лепите клеймо и говорите, что надо делать. Кто Вы такие, вообще, чтобы судить это. Вы даже не представители оргкомитетов и т.д. Вы маленькие сошки, зато вон как сразу решаете. Ха ха ха.

      0
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      Рейтинг: +8248

      NewLife 1 час назад

      Низко и мерзко.

      5
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      Рейтинг: +38

      ARRustam 1 час назад

      Утка, закрой свое х.л.е.б.а.л.о., чмо. Кто ты такой, чтобы обызвать кого-либо и когда-либо.

      0
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      Рейтинг: +18132

      vladimir-7 > ARRustam 1 час назад

      Тебе не надо смотреть х/ф "Собачье сердце".

      7
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      Рейтинг: +38

      ARRustam > vladimir-7 57 минут назад

      Что мне надо, а что не надо смотреть - уж я сам решу. Ты не волнуйся. А вот некоторым, (Уткины и тому подобные), должен думать, перед тем, чтобы оскорблять кого-либо

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      Рейтинг: +18132

      vladimir-7 > ARRustam 46 минут назад

      Конечно смотри всё, что хочешь, но пиши тогда по типу "абырвалг".

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      Рейтинг: +38

      ARRustam > vladimir-7 30 минут назад

      Может я и написал так, но про одного человека, который заслужил этого. Ответил ему, его же монетой.

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