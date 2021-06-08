Арустамян не аккредитован на Евро. Его заблокировал Азербайджан

Журналист Василий Уткин сообщил, что комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020.

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель не аккредитован!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты, во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец.

Что это, как не лишение человека [права] заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу?

Понятно ведь, что Нобель и не поехал бы работать в Азербайджан. Теперь не поедет ни в Лондон, ни в Амстердам. Потому что вот такие вот бывают скоты на свете. Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», – написал Уткин в телеграме.