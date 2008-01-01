Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Хвича – об уходе из «Рубина»: «Все в решающей фазе»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, что близок к уходу из казанского клуба.

    «На данном этапе я не могу ничего подтвердить, но ведутся переговоры со многими командами. Все в решающей фазе. Я сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну.

    Мечтаю играть за команду, которая много владеет мячом. Получаю удовольствие от просмотра чемпионата Испании.

    Моя главная цель – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Хвича.

    • Кварацхелия играет за «Рубин» с 2019 года.
    • Он забил за казанцев 7 голов и сделал 13 ассистов в 51 матче.

    Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportall.ge

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +570

      Николай71 6 минут назад

      Да пусть валит!!! У них с отцом национализм и самомнение зашкаливает!)) Главное чтобы Рубин побольше денег взял за переход!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Solist345345 11 минут назад

      Думаю, сыроват он ещё для топа на данный момент. Может раствориться и поминай, как звали. Ему бы ещё годик надо было помариноваться в Рубине.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86160
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru