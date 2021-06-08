Хвича – об уходе из «Рубина»: «Все в решающей фазе»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, что близок к уходу из казанского клуба.

«На данном этапе я не могу ничего подтвердить, но ведутся переговоры со многими командами. Все в решающей фазе. Я сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну.

Мечтаю играть за команду, которая много владеет мячом. Получаю удовольствие от просмотра чемпионата Испании.

Моя главная цель – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Хвича.

Кварацхелия играет за «Рубин» с 2019 года.

Он забил за казанцев 7 голов и сделал 13 ассистов в 51 матче.

Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»