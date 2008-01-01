Хвича – об уходе из «Рубина»: «Все в решающей фазе»

Да пусть валит!!! У них с отцом национализм и самомнение зашкаливает!)) Главное чтобы Рубин побольше денег взял за переход!))
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, что близок к уходу из казанского клуба.
«На данном этапе я не могу ничего подтвердить, но ведутся переговоры со многими командами. Все в решающей фазе. Я сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну.
Мечтаю играть за команду, которая много владеет мячом. Получаю удовольствие от просмотра чемпионата Испании.
Моя главная цель – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Хвича.
- Кварацхелия играет за «Рубин» с 2019 года.
- Он забил за казанцев 7 голов и сделал 13 ассистов в 51 матче.
Отец Кварацхелии: «Хвича уйдет из «Рубина» этим летом. Он точно не останется в России»