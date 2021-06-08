Фоден – самый дорогой футболист из топ-5 лиг по версии CIES. Месси и Роналду – вне топ-100

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов из топ-5 европейских чемпионатов.

Лидером по трансферной стоимости стал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Его оценили в 190,2 миллиона евро.

Вторым в рейтинге стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (178 миллионов евро), третьим – его одноклубник Маркус Рэшфорд (159,1 миллиона).

В топ-100 рейтинга не попали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.