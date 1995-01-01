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    Фоден – самый дорогой футболист из топ-5 лиг по версии CIES. Месси и Роналду – вне топ-100

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов из топ-5 европейских чемпионатов.

    Лидером по трансферной стоимости стал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Его оценили в 190,2 миллиона евро.

    Вторым в рейтинге стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (178 миллионов евро), третьим – его одноклубник Маркус Рэшфорд (159,1 миллиона).

    В топ-100 рейтинга не попали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Фоден, Гринвуд и Рэшфорд – воспитанники своих клубов.
    • Фоден признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2020/21.

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    Источник: CIES

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      кто там 2 часа назад

      Очуметь цены. ТАкими темпами этот пузырь лопнет(футбол)

      0
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      Рейтинг: +2573

      Алехсбургер. 2 часа назад

      "Антон вернется, Антон вернется ..
      и рейтинг сразу
      на.е.бнётся."
      Зе-зе бест.!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19537

      slavutiq70 3 часа назад

      Бред полный,,,Transfermarkt как то более реальные цены показывает,,там он стоит 80 мл и 19 место,,,

      5
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      ...
      Рейтинг: +291

      Nintendo8800 > slavutiq70 2 часа назад

      нет , все верно ... полная трансферная стоимость расчитывается учитываю срок действующего контракта ... условно у фодена в сити еще 5 лет по контракту, а мбапе год ... поэтому этот 200 лямов а другой 50

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