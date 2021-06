Английская Премьер-лига назвала лучшего молодого игрока турнира по итогам сезона-2020/21.

Этого звания удостоился полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.

An talentIntroducing your @Hublot Young Player of the Season, @PhilFoden #PLAwards pic.twitter.com/fSCZ7myVkb