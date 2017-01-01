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    Аль-Хелаифи – о Неймаре: «Барселона» всегда хотела вернуть его, но он хочет закончить карьеру в «ПСЖ»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем бразильского нападающего Неймара.

    «Барселона» всегда хотела вернуть Неймара, но он не хотел уходить. Неймар верит в наш проект, любит клуб и болельщиков.

    Он намерен выиграть здесь еще много трофеев. Неймар сказал мне, что хочет закончить карьеру в «ПСЖ», – сказал Аль-Хелаифи.

    • Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Бразилец выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
    • Он был куплен за рекордные 222 миллиона евро.

    Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе останется в Париже. Мы никогда его не продадим»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

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