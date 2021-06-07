Аль-Хелаифи – о Неймаре: «Барселона» всегда хотела вернуть его, но он хочет закончить карьеру в «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем бразильского нападающего Неймара.

«Барселона» всегда хотела вернуть Неймара, но он не хотел уходить. Неймар верит в наш проект, любит клуб и болельщиков.

Он намерен выиграть здесь еще много трофеев. Неймар сказал мне, что хочет закончить карьеру в «ПСЖ», – сказал Аль-Хелаифи.

Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Бразилец выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.

Он был куплен за рекордные 222 миллиона евро.

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