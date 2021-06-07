Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе останется в Париже. Мы никогда его не продадим»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался на тему возможного ухода нападающего Килиана Мбаппе из парижского клуба.

«Килиан останется в Париже. Мы никогда его не продадим, он не уйдет свободным агентом. Я никогда не раскрывал прессе детали переговоров, но могу сказать, что они продвигаются хорошо. Надеюсь, мы найдем общий язык.

У него есть все для того, чтобы продлить контракт с «ПСЖ». Куда он может уйти? Какие клубы могут конкурировать с «ПСЖ» в плане амбиций?» – сказал Аль-Хелаифи.

Контракт 22-летнего француза с клубом истекает через год.

Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».

Мбаппе третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1.

Мбаппе: «Как француз я обязан помогать Лиге 1 расти»