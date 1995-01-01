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    Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе останется в Париже. Мы никогда его не продадим»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался на тему возможного ухода нападающего Килиана Мбаппе из парижского клуба.

    «Килиан останется в Париже. Мы никогда его не продадим, он не уйдет свободным агентом. Я никогда не раскрывал прессе детали переговоров, но могу сказать, что они продвигаются хорошо. Надеюсь, мы найдем общий язык.

    У него есть все для того, чтобы продлить контракт с «ПСЖ». Куда он может уйти? Какие клубы могут конкурировать с «ПСЖ» в плане амбиций?» – сказал Аль-Хелаифи.

    • Контракт 22-летнего француза с клубом истекает через год.
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
    • Мбаппе третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1.

    Мбаппе: «Как француз я обязан помогать Лиге 1 расти»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le10sport

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    Сегодня, 01:20
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5746

      Cleaner 2 часа назад

      Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Раб Мбаппе останется в Париже. Он не продается.

      0
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      Рейтинг: +1307

      МВС 4 часа назад

      «Никогда не говори «никогда»...посмотрим через год как все обернётся.

      0
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      Рейтинг: +6077

      серега кашин 5 часов назад

      Какие клубы могут конкурировать с «ПСЖ» в плане амбиций?» ну хотя бы те кто выигрывает лч, а псж это только амбиции, а дальше пустое место.

      0
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      Рейтинг: +4587

      Fusballer 9 часов назад

      В Зените окажется - скринтье!

      1
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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > Fusballer 2 часа назад

      А что не в Спартаке?..)

      0
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      Рейтинг: +4587

      Fusballer > Cleaner 1 час назад

      Федун не раскошелится на такую сумму.

      0
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      Рейтинг: +1261

      Maxi_7 11 часов назад

      Трюк как с Неймаром не прокатит, у Мбаппе есть яйца в отличии от ... Как бы президенту ПСЖ потом посмешищем не стать когда француз уйдет бесплатно...

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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 > Maxi_7 9 часов назад

      Останется он в псж реал бомжи

      0
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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 > Maxi_7 9 часов назад

      Посмешашие сейчас ты

      0
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      Рейтинг: +457

      Hala Madrid 12 часов назад

      Ну значит в следующем году уйдет бесплатно

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      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 > Hala Madrid 11 часов назад

      Не получите вы его утритесь помойка

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      Ответить
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      Рейтинг: +1037

      Радио1000шумеров 17 часов назад

      "Какие клубы могут конкурировать с «ПСЖ» в плане амбиций?" Бавария и Челси, например)

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      Рейтинг: +4587

      Fusballer > Радио1000шумеров 9 часов назад

      И Зенит!

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      Рейтинг: +5746

      Cleaner > Радио1000шумеров 2 часа назад

      Великий Спартак тоже амбициозен. Только беден...

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