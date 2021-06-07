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  • Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе останется в Париже. Мы никогда его не продадим»

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе останется в Париже. Мы никогда его не продадим»

7 июня 2021, 01:20
8

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался на тему возможного ухода нападающего Килиана Мбаппе из парижского клуба.

«Килиан останется в Париже. Мы никогда его не продадим, он не уйдет свободным агентом. Я никогда не раскрывал прессе детали переговоров, но могу сказать, что они продвигаются хорошо. Надеюсь, мы найдем общий язык.

У него есть все для того, чтобы продлить контракт с «ПСЖ». Куда он может уйти? Какие клубы могут конкурировать с «ПСЖ» в плане амбиций?» – сказал Аль-Хелаифи.

  • Контракт 22-летнего француза с клубом истекает через год.
  • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
  • Мбаппе третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1.

Мбаппе: «Как француз я обязан помогать Лиге 1 расти»

Источник: Le10sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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Hala Madrid
1623036773
Ну значит в следующем году уйдет бесплатно
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Maxi_7
1623038579
Трюк как с Неймаром не прокатит, у Мбаппе есть яйца в отличии от ... Как бы президенту ПСЖ потом посмешищем не стать когда француз уйдет бесплатно...
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Fusballer
1623045304
В Зените окажется - скринтье!
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серега кашин
1623058758
Какие клубы могут конкурировать с «ПСЖ» в плане амбиций?» ну хотя бы те кто выигрывает лч, а псж это только амбиции, а дальше пустое место.
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МВС
1623065302
«Никогда не говори «никогда»...посмотрим через год как все обернётся.
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Hektor 84
1623135979
Конечно не продадите, через год уйдет сам бесплатно! А по поводу амбиций у вашего говноклуба их просто нет, есть только бабло. Псж ни когда не встать на одну ступень с Миланом, Интером, Юве, Реалом, Барсой, Баварией, Мю, Ливерпулем. У этих клубов в отличии от Псж есть традиции и победы в евро кубках, в том числе и ЛЧ.
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