«Милан» и еще два клуба – в гонке за полузащитника вылетевшего из Бундеслиги «Шальке» Арита

Три клуба ведут борьбу за полузащитника «Шальке» Амина Арита. Речь идет о «Милане», «Наполи» и «Вильярреале».
Футболиста готовы продать за 10 миллионов евро.
- «Шальке» по итогам минувшего сезона вылетел во вторую Бундеслигу.
- Ариту 24 года, его контракт с «Шальке» действует до 2024 года.
- В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Шальке».
Источник: Foot Mercato
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