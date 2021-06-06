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    «Милан» и еще два клуба – в гонке за полузащитника вылетевшего из Бундеслиги «Шальке» Арита

    Три клуба ведут борьбу за полузащитника «Шальке» Амина Арита. Речь идет о «Милане», «Наполи» и «Вильярреале».

    Футболиста готовы продать за 10 миллионов евро.

    • «Шальке» по итогам минувшего сезона вылетел во вторую Бундеслигу.
    • Ариту 24 года, его контракт с «Шальке» действует до 2024 года.
    • В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Шальке».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foot Mercato

    Cайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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    06.06.2021 10:43
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