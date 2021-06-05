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    Слуцкий: «Фернандес – сильнейший правый защитник из тех, с кем я работал»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал сильнейшего правого защитника из тех, с кем работал. Он выбрал Марио Фернандеса.

    «Фернандес – самый сильный правый защитник из тех, с которыми я работал. Да простят меня Вячеслав Караваев и Олег Кузьмин», – сказал Слуцкий.

    • Фернандес и Слуцкий пересекались в ЦСКА.
    • Выступая там, Фернандес стал игроком сборной России.
    • С Кузьминым Слуцкий сейчас работает в тренерском штабе «Рубина».

    Слуцкий: «Фернандес сказал, что будет полностью готов к матчу с Бельгией»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2021 22:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 15:04

      Хорош особенно при подключении к атаке.

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      Рейтинг: +725

      vovan55 6 июня, 13:55

      да он и сейчас один из лучших...

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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:38

      Был. Но прошло много времени и Фернандес не стал моложе...

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      Рейтинг: +13032

      Dominator777 > Cleaner 6 июня, 14:58

      Был и остался лучшим!

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      Рейтинг: +5745

      Cleaner > Dominator777 6 июня, 16:00

      Скорость уже не та. Жаль, что никто так и не дорос до его уровня...

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