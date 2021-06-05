Слуцкий: «Фернандес – сильнейший правый защитник из тех, с кем я работал»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал сильнейшего правого защитника из тех, с кем работал. Он выбрал Марио Фернандеса.
«Фернандес – самый сильный правый защитник из тех, с которыми я работал. Да простят меня Вячеслав Караваев и Олег Кузьмин», – сказал Слуцкий.
- Фернандес и Слуцкий пересекались в ЦСКА.
- Выступая там, Фернандес стал игроком сборной России.
- С Кузьминым Слуцкий сейчас работает в тренерском штабе «Рубина».
Слуцкий: «Фернандес сказал, что будет полностью готов к матчу с Бельгией»
Источник: Бомбардир.ру