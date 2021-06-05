Слуцкий: «Фернандес – сильнейший правый защитник из тех, с кем я работал»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал сильнейшего правого защитника из тех, с кем работал. Он выбрал Марио Фернандеса.

«Фернандес – самый сильный правый защитник из тех, с которыми я работал. Да простят меня Вячеслав Караваев и Олег Кузьмин», – сказал Слуцкий.

Фернандес и Слуцкий пересекались в ЦСКА.

Выступая там, Фернандес стал игроком сборной России.

С Кузьминым Слуцкий сейчас работает в тренерском штабе «Рубина».

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