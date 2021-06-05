Слуцкий: «Фернандес сказал, что будет полностью готов к матчу с Бельгией»

Защитник сборной России Марио Фернандес сможет сыграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии (12 июня). Об этом сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Я спросил у Марио Фернандеса, как он себя чувствует. Он ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Поэтому у нас не только потери, но и приобретения. Марио – ключевой игрок сборной, и он точно сможет быть в стартовом составе с бельгийцами», – сказал Слуцкий в эфире «Первого канала».

Слуцкий и Фернандес вместе работали в ЦСКА.

Натурализованный бразилец участвовал в составе России на ЧМ-2018, забил в четвертьфинале Хорватии.

Слуцкий прокомментирует Евро-2020 на «Первом канале».

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