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    Слуцкий: «Фернандес сказал, что будет полностью готов к матчу с Бельгией»

    Защитник сборной России Марио Фернандес сможет сыграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии (12 июня). Об этом сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

    «Я спросил у Марио Фернандеса, как он себя чувствует. Он ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Поэтому у нас не только потери, но и приобретения. Марио – ключевой игрок сборной, и он точно сможет быть в стартовом составе с бельгийцами», – сказал Слуцкий в эфире «Первого канала».

    • Слуцкий и Фернандес вместе работали в ЦСКА.
    • Натурализованный бразилец участвовал в составе России на ЧМ-2018, забил в четвертьфинале Хорватии.
    • Слуцкий прокомментирует Евро-2020 на «Первом канале».

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    Источник: Бомбардир.ру

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