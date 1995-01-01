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    На «Первом канале» подтвердили, что Слуцкий прокомментирует матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия

    Стала известна пара комментаторов «Первого канала» на матч-открытие Евро-2020 между сборными Турции и Италии. Встречу в Риме отработают Леонид Слуцкий, главный тренер «Рубина», и Роман Гутцайт.

    Об этом в прямом эфире канала сообщил другой его комментатор и ведущий Павел Занозин.

    • Слуцкий уже комментировал встречи ЧМ-2018.
    • На прошлом Евро (2016 год) Слуцкий был главным тренером сборной России.
    • Матч Турция – Италия состоится 11 июня.

    Слуцкий комментирует матч Россия – Болгария на «Первом канале»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      R_a_i_n 1 час назад

      Очень не плохо даже получилось.

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