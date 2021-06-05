На «Первом канале» подтвердили, что Слуцкий прокомментирует матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия

Стала известна пара комментаторов «Первого канала» на матч-открытие Евро-2020 между сборными Турции и Италии. Встречу в Риме отработают Леонид Слуцкий, главный тренер «Рубина», и Роман Гутцайт.
Об этом в прямом эфире канала сообщил другой его комментатор и ведущий Павел Занозин.
- Слуцкий уже комментировал встречи ЧМ-2018.
- На прошлом Евро (2016 год) Слуцкий был главным тренером сборной России.
- Матч Турция – Италия состоится 11 июня.
Слуцкий комментирует матч Россия – Болгария на «Первом канале»
Источник: Бомбардир.ру