Кудряшов травмировался на разминке перед игрой с Болгарией и может пропустить Евро-2020. Вместо него вышел Семенов

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными России и Болгарии. На разминке получил травму защитник россиян Федор Кудряшов, который должен был выйти в старте. Вместо него в основе появился Андрей Семенов из «Ахмата».

Комментатор матча Леонид Слуцкий на основе тактических наблюдений сделал умозаключение, что травма Кудряшова не помешает ему сыграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии (12 июня).

Однако другой комментатор Павел Занозин, находящийся возле скамейки сборной России, сообщил, что речь идет об исключении Кудряшова из заявки команды на Евро-2020.