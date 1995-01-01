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    Кудряшов травмировался на разминке перед игрой с Болгарией и может пропустить Евро-2020. Вместо него вышел Семенов

    В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными России и Болгарии. На разминке получил травму защитник россиян Федор Кудряшов, который должен был выйти в старте. Вместо него в основе появился Андрей Семенов из «Ахмата».

    Комментатор матча Леонид Слуцкий на основе тактических наблюдений сделал умозаключение, что травма Кудряшова не помешает ему сыграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии (12 июня).

    Однако другой комментатор Павел Занозин, находящийся возле скамейки сборной России, сообщил, что речь идет об исключении Кудряшова из заявки команды на Евро-2020.

    • И Кудряшов, и Семенов были в заявке сборной на чемпионате мира-2018.
    • 34-летний Кудряшов играет за сборную с 2016 года.
    • На счету Семенова 25 официальных матчей за сборную (с 2014 года).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10703

      Hektor 84 2 часа назад

      Радостная новость! Одно из бревен чабана едет домой))) Кудряшову здоровья!

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