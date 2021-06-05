Кудряшов травмировался на разминке перед игрой с Болгарией и может пропустить Евро-2020. Вместо него вышел Семенов

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными России и Болгарии. На разминке получил травму защитник россиян Федор Кудряшов, который должен был выйти в старте. Вместо него в основе появился Андрей Семенов из «Ахмата».
Комментатор матча Леонид Слуцкий на основе тактических наблюдений сделал умозаключение, что травма Кудряшова не помешает ему сыграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии (12 июня).
Однако другой комментатор Павел Занозин, находящийся возле скамейки сборной России, сообщил, что речь идет об исключении Кудряшова из заявки команды на Евро-2020.
- И Кудряшов, и Семенов были в заявке сборной на чемпионате мира-2018.
- 34-летний Кудряшов играет за сборную с 2016 года.
- На счету Семенова 25 официальных матчей за сборную (с 2014 года).
Источник: Бомбардир.ру