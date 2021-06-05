Тренер сборной Болгарии: «Думаю, мы добьемся победы над Россией»

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от контрольной игры с Россией.

«У нас складывается очень хороший коллектив. Я думаю, мы добьeмся победы. Хоть у нас нет звeзд в составе, но за счeт того, что у нас слаженный коллектив, мы можем добиться победы.

Мы видим качественный состав у соперника. Мы хотим понять нашего противника, взять от него всe лучшее и таким образом показать хорошую игру. Хочу также поблагодарить Россию за прекрасные условия, которые нам предоставили, и за хорошую встречу, которая нам была организована. Я желаю им успеха на чемпионате Европы.

У нас нет переживаний. Если мы будем переживать, то мы не сможем показать все наши хорошие качества в игре. Мы уважаем нашего противника, его игру, но мы не переживаем о том, как будем играть.

Футбол – это тот вид спорта, где ты должен получать удовольствие, независимо от того, как ты играешь в него. Прекрасный стадион. Я надеюсь, мы обрадуем наших зрителей, не только тех, кто будет находиться на стадионе, но и тех, кто будет смотреть игру по телевизору, и покажем достаточно высокий уровень игры«, – сказал Петров.