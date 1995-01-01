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    Тренер сборной Болгарии: «Думаю, мы добьемся победы над Россией»

    Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от контрольной игры с Россией.

    «У нас складывается очень хороший коллектив. Я думаю, мы добьeмся победы. Хоть у нас нет звeзд в составе, но за счeт того, что у нас слаженный коллектив, мы можем добиться победы.

    Мы видим качественный состав у соперника. Мы хотим понять нашего противника, взять от него всe лучшее и таким образом показать хорошую игру. Хочу также поблагодарить Россию за прекрасные условия, которые нам предоставили, и за хорошую встречу, которая нам была организована. Я желаю им успеха на чемпионате Европы.

    У нас нет переживаний. Если мы будем переживать, то мы не сможем показать все наши хорошие качества в игре. Мы уважаем нашего противника, его игру, но мы не переживаем о том, как будем играть.

    Футбол – это тот вид спорта, где ты должен получать удовольствие, независимо от того, как ты играешь в него. Прекрасный стадион. Я надеюсь, мы обрадуем наших зрителей, не только тех, кто будет находиться на стадионе, но и тех, кто будет смотреть игру по телевизору, и покажем достаточно высокий уровень игры«, – сказал Петров.

    • Россия примет Болгарию сегодня в Москве.
    • Матч пройдет на «ВТБ Арене», начало – в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      valiknavashinsky 29 минут назад

      Дело не в звездах,а в отношении к своему делу каждого футболиста!!!

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