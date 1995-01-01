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    Товарищеский матч. Испания и Португалия четвертый раз подряд сыграли вничью

    Испания и Португалия в преддверии Евро-2020 не смогли выявить победителя в товарищеском матче. Четвертый раз подряд основное время в игре этих команд завершилось ничьей.

    Коке провел 50-й матч за сборную Испании. Он стал первым футболистом «Атлетико», достигшим этой отметки.

    До этого матча Испания выиграла у Португалии 16 матчей – никакую другую сборную испанцы не победили большее количество раз.

    Испания в последних 23 домашних матчах при главном тренере Луисе Энрике проиграла всего один раз.

    Товарищеский матч

    Испания – Португалия – 0:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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