Товарищеский матч. Испания и Португалия четвертый раз подряд сыграли вничью

Испания и Португалия в преддверии Евро-2020 не смогли выявить победителя в товарищеском матче. Четвертый раз подряд основное время в игре этих команд завершилось ничьей.
Коке провел 50-й матч за сборную Испании. Он стал первым футболистом «Атлетико», достигшим этой отметки.
До этого матча Испания выиграла у Португалии 16 матчей – никакую другую сборную испанцы не победили большее количество раз.
Испания в последних 23 домашних матчах при главном тренере Луисе Энрике проиграла всего один раз.
Товарищеский матч
Источник: Бомбардир.ру