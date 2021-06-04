Товарищеский матч. Испания и Португалия четвертый раз подряд сыграли вничью

Испания и Португалия в преддверии Евро-2020 не смогли выявить победителя в товарищеском матче. Четвертый раз подряд основное время в игре этих команд завершилось ничьей.

Коке провел 50-й матч за сборную Испании. Он стал первым футболистом «Атлетико», достигшим этой отметки.

До этого матча Испания выиграла у Португалии 16 матчей – никакую другую сборную испанцы не победили большее количество раз.

Испания в последних 23 домашних матчах при главном тренере Луисе Энрике проиграла всего один раз.

Товарищеский матч

Испания – Португалия – 0:0