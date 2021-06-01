Лапорта: «Переход Агуэро – первый из серии трансферов в ближайшие месяцы»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб подпишет несколько футболистов в летнее трансферное окно.
«Мы хотим построить конкурентоспособную команду и сохранить Лионеля Месси. Он знает, что переход Агуэро – первый из серии трансферов, которые вы увидите в ближайшие месяцы», – сказал Лапорта.
- Соглашение Месси с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.
- Агуэро перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
- Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне». Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним»
Источник: Goal.com