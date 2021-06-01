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    Лапорта: «Переход Агуэро – первый из серии трансферов в ближайшие месяцы»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб подпишет несколько футболистов в летнее трансферное окно.

    «Мы хотим построить конкурентоспособную команду и сохранить Лионеля Месси. Он знает, что переход Агуэро – первый из серии трансферов, которые вы увидите в ближайшие месяцы», – сказал Лапорта.

    • Соглашение Месси с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.
    • Агуэро перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
    • Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне». Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним»

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    Источник: Goal.com

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    01.06.2021 08:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1805

      ItalianFootball 1 июня, 09:57

      Безумно нравился мне Серега все эти годы, но эти годы также и идут. 33 годика мальчику. Надо было Суареса в 34 отпускать ? А дальнейшие трансферы тоже будут из области предпенсионного возраста с истекшим контрактом (контракт, конечно, не всегда показатель, но все же)

      0
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      Рейтинг: +47527

      portero 1 июня, 09:32

      Из того как переведено предложение, получается Месси главный....

      4
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      Рейтинг: +4489

      Fusballer > portero 1 июня, 10:23

      В Барсе - Месси, в Зените и сборной России - Дзюба.

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