Лапорта: «Переход Агуэро – первый из серии трансферов в ближайшие месяцы»

Безумно нравился мне Серега все эти годы, но эти годы также и идут. 33 годика мальчику. Надо было Суареса в 34 отпускать ? А дальнейшие трансферы тоже будут из области предпенсионного возраста с истекшим контрактом (контракт, конечно, не всегда показатель, но все же)
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб подпишет несколько футболистов в летнее трансферное окно.
«Мы хотим построить конкурентоспособную команду и сохранить Лионеля Месси. Он знает, что переход Агуэро – первый из серии трансферов, которые вы увидите в ближайшие месяцы», – сказал Лапорта.
- Соглашение Месси с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.
- Агуэро перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
- Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне». Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним»