Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне». Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро надеется, что капитан каталонцев Лионель Месси останется в клубе в следующем сезоне.

«Я думаю, Месси останется в «Барселоне» в следующем сезоне.

Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним здесь, в «Барселоне». Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», – сказал Агуэро.