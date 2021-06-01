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    Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне». Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним»

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро надеется, что капитан каталонцев Лионель Месси останется в клубе в следующем сезоне.

    «Я думаю, Месси останется в «Барселоне» в следующем сезоне.

    Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним здесь, в «Барселоне». Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», – сказал Агуэро.

    • Соглашение Месси с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.
    • Агуэро перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
    • Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    01.06.2021 07:59
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