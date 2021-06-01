Агуэро: «Думаю, Месси останется в «Барселоне». Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро надеется, что капитан каталонцев Лионель Месси останется в клубе в следующем сезоне.
«Я думаю, Месси останется в «Барселоне» в следующем сезоне.
Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним здесь, в «Барселоне». Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», – сказал Агуэро.
- Соглашение Месси с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.
- Агуэро перешел в «Барсу» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
- Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо