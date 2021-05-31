Дзюба – о звании лучшего игрока сезона в «Зените»: «Для меня это очень ценно»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на то, что его признали лучшим игроком команды по итогам сезона-2020/21.

«Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно», – написал 32-летний футболист в инстаграме.

Кандидатуру Дзюбы поддержали 43,22% опрошенных болельщиков.

В минувшем сезоне нападающий забил 22 гола и сделал 8 ассистов в 34 матчах за «Зенит».