Дзюба – игрок сезона в «Зените». Болельщики назвали его лучшим в третий раз подряд

Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

За 32-летнего форварда проголосовали 43,22% болельщиков «Зенита». Вторым стал Андрей Мостовой (23,19%), третьим – Далер Кузяев (19,25%).

Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне в третий раз подряд.