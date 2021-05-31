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    Дзюба – игрок сезона в «Зените». Болельщики назвали его лучшим в третий раз подряд

    Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

    За 32-летнего форварда проголосовали 43,22% болельщиков «Зенита». Вторым стал Андрей Мостовой (23,19%), третьим – Далер Кузяев (19,25%).

    Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне в третий раз подряд.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21 с 20-ю голами.
    • Дзюба попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +11056

      paracetamol 5 минут назад

      Газпром Европу раком поставил, деньги гребет лопатой, можно бы и Дзюбе премию дать!

      0
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      Рейтинг: +4413

      Fusballer 36 минут назад

      Кстати, где голосовали? Ссылка есть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Semenycch 1 час назад

      Не даром Питер столица Российского футбола. Болельщики Зенита сдержанны, разумны и рассудительны. И в этот раз они правильно выбрали лучшего.

      0
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      Рейтинг: +4413

      Fusballer 1 час назад

      Азмуна даже в тройке нет. Ахаха.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Лфшт 1 час назад

      Ну правую руку за это никто не пожмет. В знак солидарности

      1
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      Рейтинг: +1665

      almanev 2 часа назад

      Какой кумир, такие и болельщики

      2
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      Рейтинг: +7073

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Не понимаю , зачем пресс служба придумывает результаты ?! Назовите реальные итоги !

      1
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      Рейтинг: +1925

      Евгений Агеев > САДЫЧОК 2 часа назад

      Домохозяйки и школьники от него в восторге. Видимо их очень много. А весь Вираж и половина обычных болел его ненавидит. Самим то не противно...

      4
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      Рейтинг: +358

      Лфшт > САДЫЧОК 1 час назад

      у Зенита отвратительные Пиарщики, увы.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Semenycch > САДЫЧОК 1 час назад

      Шариков, отбрось идиотские фантазии и прими реальность!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Semenycch > Евгений Агеев 1 час назад

      Недоумок, вираж это не болельщики, это стадо, а вот болельщики, которые реально приходят посмотреть футбол и в этом футболе отлично разбираются в основной массе поддерживают Дзюбу.

      0
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      Рейтинг: +26533

      VVM1964 > Semenycch 1 час назад

      Приходить посмотреть футбол и поддерживать Дзюбу не одно и тоже , а вот что в некоторых аспектах он лучший - это факт , вот только имеет ли это отношение к футболу - ??? )))

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      Рейтинг: +7073

      САДЫЧОК > Semenycch 1 час назад

      Ты . недоумок ПРЕКРАТИ , здесь оскорблять болельщиков ! Тебе , не понять , потому что живешь в селе под Сочи !

      1
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      Рейтинг: +1925

      Евгений Агеев > Semenycch 39 минут назад

      Ты видимо один из них...такой же недалекий...

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