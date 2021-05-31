Дзюба – игрок сезона в «Зените». Болельщики назвали его лучшим в третий раз подряд

Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.
За 32-летнего форварда проголосовали 43,22% болельщиков «Зенита». Вторым стал Андрей Мостовой (23,19%), третьим – Далер Кузяев (19,25%).
Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне в третий раз подряд.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21 с 20-ю голами.
- Дзюба попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.
Источник: официальный сайт «Зенита»