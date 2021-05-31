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  • Дзюба – игрок сезона в «Зените». Болельщики назвали его лучшим в третий раз подряд

Дзюба – игрок сезона в «Зените». Болельщики назвали его лучшим в третий раз подряд

31 мая 2021, 15:48
20

Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

За 32-летнего форварда проголосовали 43,22% болельщиков «Зенита». Вторым стал Андрей Мостовой (23,19%), третьим – Далер Кузяев (19,25%).

Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне в третий раз подряд.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21 с 20-ю голами.
  • Дзюба попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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САДЫЧОК
1622466208
Не понимаю , зачем пресс служба придумывает результаты ?! Назовите реальные итоги !
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almanev
1622466992
Какой кумир, такие и болельщики
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Fusballer
1622468323
Азмуна даже в тройке нет. Ахаха.
Ответить
koli4ka
1622475402
вай, и это убогое ещё имеет какое-то общественное мнение о своей пЭрсоне??? фууу воняет очень-очень!!!
Ответить
_Marqella_
1622476839
Можно только поздравить Дзюбу...Хороший сезон,хорошие результаты..Всё закономерно..
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Алехсбургер.
1622477044
Хороший игрок. Классный капитан. Весёлый человек. Е.бан.утый на всю голову,правда.. Но! О ком бы, вы тут писали свои шедевры? Правильно. Ни о ком,и ни о чём.. ждите Мирзова.
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Иван Петров 1986
1622482225
Дрочун зюба классный - все видели. Молодца ! ! ! Перед ЧЕ получше потренируйся, двумя руками желательно. Выкладывай видео. Ждем.
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rash1959
1622484045
неужели 43,22% болельщиков «синита» такие епанутые?
Ответить
Plyash
1622485764
Ребята,надо согласиться и понять,что лучше него никто,действительно,не может тренировать основную мышцу ни просто так,ни по скайпу,ни по смартфону.Он лучший.
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Hektor 84
1622524221
Опрос среди не адекватов? Где асмунка? Или со шлюбой поссорился?
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