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    Головин: «Хотел бы перейти в «Челси»? Да, это супертоп»

    Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал об изменениях в «Монако» с приходом главного тренера Нико Ковача.

    «С приходом Ковача мы все стали играть лучше, выбрали другую схему, набрали других игроков. Все пошло. Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал. Так что – да, это супертоп.

    Финал вчера понравился. Классный матч. Первые 5-10 минут были тяжелые, потом команды открылись, были контратаки. «Челси» заслужил победу, создали больше моментов, забили, а потом играли от результата», – сказал Головин.

    • В прошедшем сезоне Лиги 1 Головин забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Монако» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.05.2021 23:12
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