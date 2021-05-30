Головин: «Хотел бы перейти в «Челси»? Да, это супертоп»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал об изменениях в «Монако» с приходом главного тренера Нико Ковача.

«С приходом Ковача мы все стали играть лучше, выбрали другую схему, набрали других игроков. Все пошло. Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал. Так что – да, это супертоп.

Финал вчера понравился. Классный матч. Первые 5-10 минут были тяжелые, потом команды открылись, были контратаки. «Челси» заслужил победу, создали больше моментов, забили, а потом играли от результата», – сказал Головин.