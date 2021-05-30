«Я сделал это непреднамеренно». Рюдигер извинился перед Де Брюйне за травму

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер опубликовал пост в твиттере после финала Лиги чемпионов. Он извинился перед полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне.

«Мне очень жаль, что Де Брюйне получил травму. Конечно, я сделал это непреднамеренно и уже лично пообщался с Кевином. Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, скоро увидим его на поле», – написал Рюдигер.