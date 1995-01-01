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    «Я сделал это непреднамеренно». Рюдигер извинился перед Де Брюйне за травму

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер опубликовал пост в твиттере после финала Лиги чемпионов. Он извинился перед полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне.

    «Мне очень жаль, что Де Брюйне получил травму. Конечно, я сделал это непреднамеренно и уже лично пообщался с Кевином. Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, скоро увидим его на поле», – написал Рюдигер.

    • Де Брюйне получил травму во втором тайме после столкновения с Рюдигером.
    • Бельгийца заменили, он покинул поле в слезах.
    • Позже стало известно, что Де Брюйне сломал кости носа и глазницу.

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    Источник: твиттер Антонио Рюдигера

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5657

      Cleaner 30 минут назад

      Ломать кости, естественно не хотел, но фолил вполне умышленно.

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      Рейтинг: +3668

      mutabor0992 40 минут назад

      Что ты свистишь содомит цветной?!!!?Убрал парня.За такое в нхл бы голову оторвали.Там на красную,плюс дисква на несколько матчей.Олень тупой!!!!

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      Рейтинг: +1241

      Maxi_7 51 минуту назад

      Пересматривал повтор, думаю, в действиях Рюдигера действительно не было злого умысла, да, он хотел его заблокировать, так как понимал, что уже проиграл позицию, но Кевину просто не повезло, что по антропометрии Антонию Крупнее и жестче, отчего врезался ему в плечо... Кевину очень не повезло, но справедливости ради стоит сказать что до этого у него не многое получалось на поле и признаться честно в момент травмы у меня мелькнула мысль, что быть может это пойдет Сити на пользу... в плане того, что выйдет другой игрок и добавит чего-то нового на поле, но на деле, к сожалению, для голубых Кевин был системообразующей фигурой на поле и с его уходом по сути игра была окончена, жаль... здоровья бельгийцу, стойкости, и желаю ему еще раз выйти в финал ЛЧ, он это заслужил...

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