«Я сделал это непреднамеренно». Рюдигер извинился перед Де Брюйне за травму

Ломать кости, естественно не хотел, но фолил вполне умышленно.
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер опубликовал пост в твиттере после финала Лиги чемпионов. Он извинился перед полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне.
«Мне очень жаль, что Де Брюйне получил травму. Конечно, я сделал это непреднамеренно и уже лично пообщался с Кевином. Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, скоро увидим его на поле», – написал Рюдигер.
- Де Брюйне получил травму во втором тайме после столкновения с Рюдигером.
- Бельгийца заменили, он покинул поле в слезах.
- Позже стало известно, что Де Брюйне сломал кости носа и глазницу.