Cadena SER: Аллегри не рассчитывает на Роналду, игрок намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что в его планы не входит нападающий Криштиану Роналду. В связи с этим португалец намерен уйти.

В возвращении Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», игрок рассматривает оба варианта, но приоритетом считает АПЛ.

Меньше всего голов за 3 сезона в «Ювентусе» Роналду забил в сезоне-2018/19 – как раз при Аллегри. В той кампании игрок отличился 28 раз.

Роналду позвала и «Рома».

В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

Football Italia: Роналду несчастлив возвращению Аллегри и может перейти в «ПСЖ»