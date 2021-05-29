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    Cadena SER: Аллегри не рассчитывает на Роналду, игрок намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что в его планы не входит нападающий Криштиану Роналду. В связи с этим португалец намерен уйти.

    В возвращении Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», игрок рассматривает оба варианта, но приоритетом считает АПЛ.

    • Меньше всего голов за 3 сезона в «Ювентусе» Роналду забил в сезоне-2018/19 – как раз при Аллегри. В той кампании игрок отличился 28 раз.
    • Роналду позвала и «Рома».
    • В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

    Football Italia: Роналду несчастлив возвращению Аллегри и может перейти в «ПСЖ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6722

      "supermax" 11 минут назад

      на игрока, который забивает 36 голов, не рассчитывают

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2735

      FENIX-SL 27 минут назад

      и чемпионства в следующем сезоне у Юве конечно не будет исходя из тех ребят что там есть
      Аталанта вперед!

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