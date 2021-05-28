SportMediaset: Моуринью позвал Роналду в «Рому»

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет снова поработать с нападающим Криштиану Роналду.

По информации SportMediaset, португальский специалист уже связывался со своим соотечественником, чтобы узнать о его планах в случае ухода из «Ювентуса» и предложить присоединиться к римской команде.

36-летний форвард вряд ли согласится на такой трансфер, поскольку «Рома» не играет в Лиге чемпионов и не способна предложить ему требуемую зарплату.

В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Football Italia: Роналду сообщил партнерам по «Ювентусу» о намерении покинуть клуб