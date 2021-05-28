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SportMediaset: Моуринью позвал Роналду в «Рому»

28 мая 2021, 16:59
3

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет снова поработать с нападающим Криштиану Роналду.

По информации SportMediaset, португальский специалист уже связывался со своим соотечественником, чтобы узнать о его планах в случае ухода из «Ювентуса» и предложить присоединиться к римской команде.

36-летний форвард вряд ли согласится на такой трансфер, поскольку «Рома» не играет в Лиге чемпионов и не способна предложить ему требуемую зарплату.

  • В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
  • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Football Italia: Роналду сообщил партнерам по «Ювентусу» о намерении покинуть клуб

Источник: SportMediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

Италия. Серия А Рома Ювентус Роналду Криштиану Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Garrincha58
1622216548
ему нужна ЛЧ и зарплата
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Mariner
1622224753
Ну если его можно за полтишку купить, то почему бы не в Зенит? Да, он возрастной уже, но года два, а то и три ещё сможет на очень высоком уровне отыграть. Там эта полтишка только за счёт товаров с его личными лого отобьётся.
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