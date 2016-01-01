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    SportMediaset: Моуринью позвал Роналду в «Рому»

    Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет снова поработать с нападающим Криштиану Роналду.

    По информации SportMediaset, португальский специалист уже связывался со своим соотечественником, чтобы узнать о его планах в случае ухода из «Ювентуса» и предложить присоединиться к римской команде.

    36-летний форвард вряд ли согласится на такой трансфер, поскольку «Рома» не играет в Лиге чемпионов и не способна предложить ему требуемую зарплату.

    • В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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    Источник: SportMediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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