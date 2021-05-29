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    Кузяев: «Не думаю, что сборная России на Евро будет играть от обороны и с выносами на Дзюбу»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своих ожиданиях от матчей финального турнира Евро-2020.

    – Перед Бельгией страха точно нет. Она сейчас на первом месте в рейтинге, высокого класса футболисты. С каждым соперником можно играть. Против Бельгии с позиции силы будет сложновато. Но играем в Питере, наши болельщики придут поддержать. Сделаем все, чтобы сыграть достойно.

    – Стоит ли сыграть как с Испанией для ничьей?

    – Надо адресовать вопрос главному тренеру.

    – Как ты считаешь, оправданно ли играть на ничью с заведомо более сильным соперником?

    – Считаю, неоправданно закрыться, ставить автобус. Футбол для болельщиков, надо будет порадовать зрителей игрой, голами.

    Конечно, где-то будем играть от обороны, но не думаю, что будем играть от обороны и с выносами на Дзюбу.

    • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
    • Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12966

      Garrincha58 1 час назад

      Кузяев привык так играть навесами на Д

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