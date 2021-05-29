Кузяев: «Не думаю, что сборная России на Евро будет играть от обороны и с выносами на Дзюбу»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своих ожиданиях от матчей финального турнира Евро-2020.

– Перед Бельгией страха точно нет. Она сейчас на первом месте в рейтинге, высокого класса футболисты. С каждым соперником можно играть. Против Бельгии с позиции силы будет сложновато. Но играем в Питере, наши болельщики придут поддержать. Сделаем все, чтобы сыграть достойно.

– Стоит ли сыграть как с Испанией для ничьей?

– Надо адресовать вопрос главному тренеру.

– Как ты считаешь, оправданно ли играть на ничью с заведомо более сильным соперником?

– Считаю, неоправданно закрыться, ставить автобус. Футбол для болельщиков, надо будет порадовать зрителей игрой, голами.

Конечно, где-то будем играть от обороны, но не думаю, что будем играть от обороны и с выносами на Дзюбу.