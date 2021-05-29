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  • Кузяев: «Не думаю, что сборная России на Евро будет играть от обороны и с выносами на Дзюбу»

Кузяев: «Не думаю, что сборная России на Евро будет играть от обороны и с выносами на Дзюбу»

29 мая 2021, 16:50
11

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своих ожиданиях от матчей финального турнира Евро-2020.

– Перед Бельгией страха точно нет. Она сейчас на первом месте в рейтинге, высокого класса футболисты. С каждым соперником можно играть. Против Бельгии с позиции силы будет сложновато. Но играем в Питере, наши болельщики придут поддержать. Сделаем все, чтобы сыграть достойно.

– Стоит ли сыграть как с Испанией для ничьей?

– Надо адресовать вопрос главному тренеру.

– Как ты считаешь, оправданно ли играть на ничью с заведомо более сильным соперником?

– Считаю, неоправданно закрыться, ставить автобус. Футбол для болельщиков, надо будет порадовать зрителей игрой, голами.

Конечно, где-то будем играть от обороны, но не думаю, что будем играть от обороны и с выносами на Дзюбу.

  • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
  • Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Кузяев Далер
Комментарии (11)
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Garrincha58
1622296567
Кузяев привык так играть навесами на Д
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Бухбух
1622303064
Любая другая тактика будет равносильна поражению.
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vladimir-7
1622304009
По другому, как играть на Дзюбу, который может только скинуть мяч кому-нибудь, наша команда по другому играть не умеет, потому, что научить их играть по другому, не умеет главный тренер С.Черчесов.
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житель СПб
1622313660
Не будете играть навесами на Дзюбу? А на кого тогда будете навешивать? Ведь пройти поле и забить - нет у нас таких игроков!
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Январь 59
1622365238
Играть будете не от обороны и навесы на Дзюбу, а начинать от центра поля до своей штрафной. Не завидую тому кто в первой игре будет воротах.
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САДЫЧОК
1622387808
К сожалению Далер , у физрука нет мозгов !
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Hektor 84
1622443844
Так расскажи нам как будет сборная играть. А то мы так кроме игры в автобус и выносов на шлюбу больше ничего не разглядели.
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Hektor 84
1622443999
Так вы так и играете. Ты даже и без установки чабана четко знаешь план на игру. Прям от зубов отскакивает. Это ваша излюбленная тактика выносы на шлюбу, а он в центре поля ждет. А движется как беременный таракан.
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paracetamol
1622615279
...не думаю, что будем играть от обороны и с выносами на Дзюбу... А по-другому вы могёте?
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