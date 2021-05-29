Кузяев: «Не думаю, что сборная России на Евро будет играть от обороны и с выносами на Дзюбу»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своих ожиданиях от матчей финального турнира Евро-2020.
– Перед Бельгией страха точно нет. Она сейчас на первом месте в рейтинге, высокого класса футболисты. С каждым соперником можно играть. Против Бельгии с позиции силы будет сложновато. Но играем в Питере, наши болельщики придут поддержать. Сделаем все, чтобы сыграть достойно.
– Стоит ли сыграть как с Испанией для ничьей?
– Надо адресовать вопрос главному тренеру.
– Как ты считаешь, оправданно ли играть на ничью с заведомо более сильным соперником?
– Считаю, неоправданно закрыться, ставить автобус. Футбол для болельщиков, надо будет порадовать зрителей игрой, голами.
Конечно, где-то будем играть от обороны, но не думаю, что будем играть от обороны и с выносами на Дзюбу.
- На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
- Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).